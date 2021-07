Revelan otro audio en donde Florentino Pérez llama imbécil a Cristiano Ronaldo

La polémica de Florentino Pérez aún no termina, ahora fueron revelados nuevos audios en donde el presidente del Real Madrid arremete en contra de Cristiano Ronaldo y el técnico José Mourinho durante sus etapas en el cuadro merengue.

Los audios también fueron revelados por El Confidencial, en dichas grabaciones de octubre de 2012 Florentino asegura que el astro portugués "está loco, es un imbécil, un enfermo. Lo de este tío no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace".

"Estos dos son anormales. Estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con eso manera desafiante... que le caen mal a todo el mundo".

Incluso, Pérez también habla de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

"Mendes no manda nada en él (Cristiano). Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera", aseguró.

Florentino Pérez se ha defendido asegurando que "son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen".

"Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga", señaló el dirigente blanco.

La bomba explotó el martes luego de que en los primeros audios filtrados por El Confidencial, Florentino Pérez asegurara que Iker Casillas y Raúl González son "las dos grandes estafas" del Real Madrid.

