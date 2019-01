Revelan otra demanda contra Veracruz por caso de abuso sexual

REDACCIÓN 02/01/2019 06:48 p.m.

Los escándalos no terminan para Veracruz. Que si los dobles contratos, que si no le paga a sus elementos, o las fuertes acusaciones contra un promotor por abusar sexualmente de jóvenes jugadores de la categoría Sub17 y Sub20 que buscaban su sueño de llegar a Primera División.

Luego de que el columnista de Récord, Ignacio Suárez diera a conocer que Ángel Fuentes, mejor conocido como El Patrón, era el encargado de abusar de algunos futbolistas, el equipo se deslindó completamente de tener algún nexo con el acusado.

En noviembre una de las víctimas se animó a denunciarlo, sin embargo, este miércoles volvía a los reflectores debido a una demanda ahora contra la institución.

Una vez más es el columnista ´Fantasma´ Suárez, fue el primero en dar a conocer esta noticia. Esta vez condenó que las autoridades locales estén minimizando el caso para proteger a uno de sus elementos.

"Se trata de una demanda del orden civil para el pago de daños y perjuicios y daño moral por la cantidad de 10 millones de pesos, cuyo expediente con el número 000968/2018 Folio 968 fue admitido el pasado 4 de diciembre del 2018 ante el juez segundo de lo civil, del tribunal superior de justicia", se puede leer en su columna publicada en el diario deportivo Récord.

En la misma publicación expone las condiciones impuestas por la directiva jarocha para dejarlo libre del equipo. Al atleta le pidieron que firmara cartas en dos diferentes ocasiones; en ambas se estipulaba que sí le pagaron el sueldo acordado (siendo que nunca lo hicieron) y que retirara las denuncias que había contra la institución.

Para respaldarse, el padre de la víctima grabó todas las llamadas que tuvo con el personal del Veracruz. El periodista divulgó una conversación que el familiar tuvo con el director de Fuerzas Básicas del club, José Luis González China.

González China: "A su hijo se le había comentado que se le iba a registrar por Tercera y que NO iba a tener ningún sueldo. Así se arreglo con Roberto".

Padre de 'Bernardo N': "¿Entonces, para qué firmó un contrato con dinero si no iba a tener sueldo?".

González China: "....Es que el chico llegó tarde y ya se había acordado eso.. pero no se preocupe, estamos con la mejor disposición de ayudar".

Padre de 'Bernardo N': "No es por el dinero, lo que a mi interesa es su carta".

González China: "Nosotros estamos buscando darles TODAS las facilidades para que el chico salga 'BIEN' del club".

Padre de 'Bernardo N': "¡Claro que tiene que salir bien! ¿el pedo lo tienen ustedes, NO él! ¡Él tiene que salir bien!".

González China: "Es que nos tiene que manifestar el chico que se quiere ir del club".

Padre de 'Bernardo N': "Ustedes saben por qué se quiere ir, ni modo que NO sepan".

González China: "Yo me enteré por eso, pero desconozco los motivos por qué se va".

Padre de 'Bernardo N': "¡Ya sabe usted por qué se va. ¿A poco no ve las noticias?... Usted lo sabe por qué se va, porque abusaron y porque se pasó de listo este cab...".

González China: "Este señor NO tiene nada que ver con el club".

Padre de 'Bernardo N': "Lo mismo me dijo Fidel Kuri, que no tenía nada que ver con él, que me apoyaba en todo y salió con él en el palco y hay más fotos donde están juntos...".

