Revelan nuevos audioescándalos de Florentino Pérez contra sus galácticos

Nuevamente Florentino Pérez sigue dando de qué hablar, fueron revelados unos audios donde se escucha decir al presidente del Real Madrid donde habla de la novia del alemán, Mezut Ozil, exjugador del club.

A través de redes sociales se ha viralizado, el audio donde Florentino habla mal de Ozil y una novia italiana que tuvo presuntamente en el 2012, pues se burla argumentando que todos los jugadores del Inter de Milán, ''se la había follado''.

En el audio, Pérez habla con alguien y le cuenta que Ozil tuvo de novia a una modelo italiana, misma de la que según comenta estaría muy enamorado, pero tenía un pasado turbio.

Según el presidente del Real Madrid cuenta que fue José Mourinho el que le contó a Ozil que su novia ya había ´tenía sexo´ con un sinfín de futbolistas, pues aseguró que todos los jugadores y cuerpo técnico de los clubes de Milán, ya la conocían.

"Mourinho, que tiene mucha gracia, y le dice: Oye, Ozil, ¿me dejas que yo te hable en confianza, como si fuera tu padre?´ Y el pobre chaval dice: ´Sí, sí, claro,'. 'Mira, esa tía con la que sales se la ha follado todo el Inter, todo el Milán, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos", comenta Florentino Pérez en el audio.

Desde hace unos días se han filtrado una serie de audios, donde el presidente del Real Madrid, no sólo hablado mal de Ozil, también circulo un audio donde comentó que Iker Casillas y Raúl González fueron "las dos grandes estafas" para el club.

Apenas el pasado martes, El Confidencial dio a conocer una grabación de octubre de 20212, donde Florentino que el astro portugués, Cristiano Ronaldo "está loco, es un imbécil, un enfermo. Lo de este tío no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace".