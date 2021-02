Revelan la verdadera causa de muerte del luchador Silver King

El pasado 11 de mayo el mundo de la lucha libre quedó impactado con la muerte del luchador Silver King arriba del cuadrilátero durante una exhibición en Londres. Después de unas semanas un medio especializado con acceso a su autopsia reveló cuál fue la verdadera razón de su muerte.

El peleador de 51 años falleció de un infarto fulminante al corazón. De acuerdo al sitio Wrestling Observer, que tuvo acceso a los resultados de los exámenes que le realizaron en la capital de Reino Unido, el luchador no tenía ningún problema previo ni había consumido ningún tipo de droga o medicamento antes de ofrecer la que sería la última pelea de su vida.

El pasado lunes, el cuerpo de González fue enterrado en su natal Torreón, donde sus familiares y amigos le dieron el último adiós, después de un par de semanas de trámites del consulado y de la cancillería mexicana.

De acuerdo a Infobae, en la funeraria, la familia del gladiador habló con los medios de comunicación, donde se manifestaron contra Juventud Guerrera, el luchador con quien Silver King vivió sus últimos momentos arriba del ring, y quien insinuó que su contrincante tenía problemas de salud.

La familia aseguró que Silver King no tenía problemas de salud: “Mi hermano fue un gran deportista y se va así, porque en vida siempre nos dio el gran consejo, no había vicios, no había drogas, no había nada”, dijo Dr. Wagner, hermano del luchador.

El Hijo mayor de Silver King: Ulises González molesto tras las declaraciones de Juventud Guerrera, quien afirmaba que Cesar Gonzalez estaba mal de salud. pic.twitter.com/WIGfHy4kMI — Maribel Rangel (@MaribelR58) 19 de mayo de 2019

