Revelan el punto débil de Saúl "El Canelo" Álvarez

El boxeador mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez afirmó que ya no pelea por dinero sino por hacer un legado y crecer su nombre, afirmó para El Universal.

"El Canelo" ha sido criticado frecuentemente por el nivel de sus rivales, que de acuerdo con especialistas del boxeo, la mayoría de ellos no ponen en peligro el récord creciente de peleas ganadas por nocaut del peleador tapatío.

Incluso, se cuestiona si en realidad Saúl Álvarez está entre los mejores boxeadores de la historia, particularmente al comparársele con Julio César Chávez.

Julio César Chávez ha reconocido que Álvarez "es un gran peleador que se ha ganado a pulso lo que tiene", "definitivamente no va a ser mejor que yo porque él ya perdió una pelea y yo llegué a 90 peleas invicto", declaró en abril de 2021.

Álvarez se medirá el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol, y el pelador tapatío comentó que cada combate lo ve como un reto para él, para reafirmar su lugar en el boxeo mexicano.

"El dinero ya está ahí, ya no es un problema, me importa hacer un legado y quiero hacerlo crecer", comentó a Ernesto Amador para No Puedes Jugar Boxeo y El Universal Deportes.

Canelo Álvarez revela una de sus grandes debilidades

"Siempre me gustan las opciones que son retos para mí, como lo es Bivol", afirmó a Ernesto Amador.

Aseguró que su próximo rival es el mejor en la categoría de las 175 libras y no será sencillo vencerlo.

´Para mí subir de peso y ganar este título es un reto, al final de cuentas es lo que quiero en mi carrera", dijo Saúl Álvarez.

AGRESIVO Y TIERNO

Álvarez reconoció en entrevista con el mismo medio que su lado "agresivo" lo utiliza sólo en el ring, ya que abajo junto a su familia se define como un "todo amor".

El boxeador mexicano comentó que su hija es su punto débil y siempre cumplirá las peticiones de la menor.

"(Mi hija) si quiere que me ponga un vestido de princesa, que me quiera maquillar, lo hago, no tengo problema", respondió.