Revelan cómo fue la negociación secreta para la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus

REDACCIÓN 24/12/2018 01:28 p.m.

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus fue el gran fichaje del 2018. El astro portugués pasó nueve temporadas en el Real Madrid para convertirse en el máximo ídolo del club y el máximo goleador del cuadro merengue.

Ahora, el director deportivo del Juventus, Fabio Paratici, reveló como fue el traspaso de CR7 al cuadro italiano. Paratici aseguró que Cristiano Ronaldo confirmó su voluntad definitiva de fichar por los turineses el pasado mayo, poco después de la final de la Champions League que el Real Madrid ganó al Liverpool en Kiev.

Cuatro mexicanos, de olvidados a campeones en Costa Rica

"Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por el Juventus. No hubo necesidad de convencerlo. Poco después de la final de 'Champions' él ya lo tenía decidido. Dijo 'si está el Juventus, solo quiero ir al Juventus'", afirmó Paratici en una entrevista difundida este lunes por la televisión privada italiana Sky Sport.

Su voluntad de fichar por la Juventus fue confirmada a Paratici por el representante de Cristiano, el portugués Jorge Mendes, en ocasión de la incorporación de Joao Cancelo (otro jugador representado por el luso) al conjunto turinés.

"Dijo 'no me vas a creer, pero Cristiano quiere fichar por el Juventus'. Y yo le contesté 'No es que no me lo crea, el problema va a ser llegar a fin de mes'", aseguró, repasando los momentos previos a la decisión de lanzarse a por el millonario fichaje de Cristiano, pagando 112 millones de euros al Madrid.

Confusión en cifra oficial de presupuesto al deporte para 2019

Después Paratici propuso el fichaje del portugués al presidente del Juventus, Andrea Agnelli, quien tardó tres horas en dar el visto bueno a una operación que vio al vigente campeón de Italia ofrecer un contrato de cuatro años a Cristiano a cambio de 31 millones de euros netos por temporada.

"Cuando salí de su despacho (de Agnelli) creí que podíamos concretar la operación. Agnelli me dijo 'hazme pensar uno o dos días', pero me llamó después de tres horas", reconoció Paratici, quien se reunió sucesivamente con los abogados del Juventus y de Cristiano durante un día para preparar el contrato de CR7.

Fue el fichaje más caro de la historia del fútbol italiano y Cristiano empezó su nueva experiencia en la Serie A (Primera División) con 11 goles y cinco asistencias en 17 partidos, contribuyendo a la primera posición liguera del Juventus.

El equipo del técnico Massimiliano Allegri firmó el mejor arranque de la historia de la Serie A, con 16 victorias y un empate en 17 jornadas, y suma ocho puntos de ventaja sobre el Napoli, que es segundo.

dmv

LEA TAMBIEN La increíble transformación de Cristiano Ronaldo: del Manchester United a Juventus Así fue la evolución de uno de los mejores futbolistas del mundo del Manchester a Juventus

LEA TAMBIEN Presidente de la Federación Mexicana de Natación responde con burla y sarcasmo a las quejas de entrenadores (VIDEO) Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, ignora y responde con burlas a entrenadores por hispitalización de cientos de nadadores