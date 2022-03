Revancha Juan Manuel Márquez-Marco Antonio Barrera: ¿Por qué no se hizo?

"´Márquez no va a hacer dinero a costillas mías´", reveló Juan Manuel Márquez el motivo por el cual no se realizó la revancha con Marco Antonio Barrera.



En entrevista con el canal Boxing4Life, Márquez dijo que al menos eso fue lo que comentaron y por eso ya no se llevó a cabo la revancha.

Te puede interesar La fortuna que obtuvo Juan Manuel Márquez por noquear a Manny Pacquiao

Lo anterior, luego de que el 17 de marzo de 2007 Marco Barrera expuso el título superpluma del CMB ante Juan Manuel Márquez en el Mandalay Bay de Las Vegas.

Dinamita Márquez se impuso por decisión unánime para proclamarse nuevo campeón, pero Barrera no quedó satisfecho con el resultado e incluso habló de robo.

"A él se la ofrecieron porque había dicho que había ganado", recordó Márquez.

Incluso en esos años dijo que le robaron la pelea, que metería abogados, ver quién estaba conspirando en contra de él, yo lo leí, así lo dijo

Juan Manuel siempre quiso enfrentar a los mejores y estaba dispuesto a darle la revancha para despejar dudas, pero Barrera no quiso.

"Dije: ´si no quiere la revancha yo soy campeón y sigo mi camino", comentó Márquez. "Si no es interesante no voy a ganar dinero a costillas de él".

"NO LE ÍBAMOS A ESTAR ROGANDO"

Juan Manuel Márquez por fin había ganado el cetro del CMB y si Barrera no quiso la revancha no le rogaría para volver a enfrentarlo.

"No quiso la revancha. Él dijo: ´Márquez no ganará dinero a costillas mías y no la hacemos", rememoró Márquez.