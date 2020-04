Renato Ibarra será el tercer jugador más caro si sale del América

Con la polémica que aún rodea el caso de Renato Ibarra, Miguel Herrera salió a responder las críticas que ha recibido en los últimos días, y dejó en claro que un posible regreso del ecuatoriano solo podría ser definido por la directiva de Las Águilas, y no por él.

Ibarra fue detenido hace unas semanas al ser acusado de golpear a su esposa Lucely Chalá, sin embargo, ella retiro los cargos y el futbolista salió libre.

En una entrevista para Unánimo Deportes, Herrera aseguró que la separación de Ibarra del cuadro azulcrema fue una decisión de la directiva. Sin embargo, también defendió a Ibarra al afirmar que no fue acusado de un delito grave ante la justicia y por eso quedó libre.

"Nadie en este momento quiere que se vaya Ibarra o que se quede, nosotros estamos totalmente desconectados de ese problema, es un gran jugador, ¿cometió un error? Por supuesto que cometió un error, por eso está separado del plantel y eso está muy claro para Renato y para todos, nos ha dicho la directiva, hasta ahí nos quedamos", señaló.

"Es un tema con la directiva, yo nada más voy a aclarar aquí, David no debió haberse aventada un chisme. John Sutcliffe me preguntó sobre Renato y contesté que estaba separado y nada más, no sé por qué, así fue clara la directiva. Ayer me comentó Sutcliffe como futbolista, y como futbolista es difícil dejar por fuera a alguien tan bueno. No he hablado con Renato desde su separación, ni estoy queriendo convencerlo, no soy quien para hablar de ese tema", aclaró.

Si queda fuera del América, sería el tercer jugador más caro del mundo

Aunque su futuro no está definido, lo que sí se sabe, es que si Renato Ibarra sale del cuadro de Coapa, se convertiría en el tercer jugador más caro en el mundo sin contrato.

De acuerdo al portal Transfermarkt, Ibarra tiene un valor de 4 millones de euros y sería el tercer futbolista más valioso del Mercado si América lo deja fuera. Hasta el momento, Renato suma 138 partidos y suma 14 goles y 33 asistencias.

El jugador más valioso sin contrato es el exdelantero del Liverpool, Daniel Sturridge, con un valor de 10 millones de euros. Mientras que en segundo lugar está el mediocampista francés Younousse Sankharé con un costo de cinco millones de euros.