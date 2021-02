Renato Ibarra rompe el silencio después de la polémica con su expareja

El jugador Renato Ibarra, aseguró que nunca agredió a su expareja Lucely Chala, y ha manifestado cómo se ha sentido en las últimas semanas después de la polémica en que se vio involucrado.

En entrevista a través de las rede sociales con ESPN, el jugador ecuatoriano expresó:

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi expareja”.

Ibarra fue expulsado del club América por esta polémica que lo llevó a la cárcel por algunos días, y detalla su opinión acerca de lo que ha vivido:

“Me ha dolido un poco cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi expareja”.

Además el jugador ha puesto sus redes sociales en privado después de esta polémica:

Con Información de ESPN