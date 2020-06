Renato Ibarra pide perdón y segunda oportunidad; las redes explotan

El futbolista del América, Renato Ibarra, quien hace unos meses fue acusado de violencia domestica tras la agresión a su esposa, Lucely Chalá, pidió a través de un video "una disculpa" y una "segunda oportunidad", asegurando que de ahora en adelante trabajará por los derechos de las mujeres. Sin embargo, no fue bien recibido en redes sociales.

"Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, al público en general. Si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir. Y pues también decirles, expresarles mis más sinceras disculpas por lo que pasó esa noche".

Renato Ibarra dijo estar arrepentido y comentó que trabajará para buscar ayuda y que los derechos de las mujeres sean respetados.

"Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día, quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien, como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados", señaló.

Renato Ibarra compartió el siguiente mensaje.



pic.twitter.com/QtmCZIT69f — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) June 26, 2020

Fue en el mes de marzo cuando Renato Ibarra fue detenido en su casa tras golpear a su esposa embarazada Lucely Chalá.

Las reacciones al video del jugador del América no se hicieron esperar y los usuarios mostraron su descontento al no creer la postura del futbolista.

Vergonzoso, totalmente vergonzoso si el América y la empresa que está detrás del América deciden solapar a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. ¿Qué clase de mensaje están mandando? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Renato Ibarra dice que "va a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados".LA AUDACIA.

Si regresa a las canchas, mandará un mensaje de impunidad frente a la violencia de género.Que explique cómo eso abona a que al respeto de los derechos de las mujeres. — Claus Pedraza (@funkyclaus) June 27, 2020