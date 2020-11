¿Regresan los Tiburones? Gobierno de Veracruz despoja a Fidel Kuri

Fidel Kuri fue despojado de todo por el Gobierno de Veracruz, ya que tomó posesión del nombre, escudo y estadio de los Tiburones Rojos. El equipo, insignia y el inmueble, estaban bajo el mando de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C. pero esta empresa seguía siendo del ex empresario y directivo del futbol.

La Dirección de Patrimonio del Estado, encabezada por Hugo Vázquez Sosa, se presentó a las instalaciones del Luis "Pirata" Fuente y notificó a los empleados del fallo de la diligencia y el desalojo.

Gobierno del estado de #Veracruz toma posesión del estadio Luis "Pirata" Fuente a punta de marrazos. El inmueble seguía en posesión del priista @fidelkugra en donde tenía sus oficinas de lujo #BocaDelRio pic.twitter.com/vNTqzen8t7 — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) November 19, 2020

Kuri estaba ausente del momento del arribo del funcionario y la Guardia Civil, pero tendrá la oportunidad de apelar la decisión. No obstante, el directivo está en investigación desde noviembre del 2019, por lo cual las autoridades veracruzanas comenzaron las diligencias para recuperar las propiedades una vez que la Federación Mexicana de Futbol desafilió al equipo por adeudos y falta de pago a jugadores y trabajadores.

Por otro lado, en el 2013 se le otorgó a Fidel Kuri un comodato para tener los derechos del uso de nombre, escudo y estadio del Club Tiburones Rojos de Veracruz. Esto siempre y cuando la franquicia permaneciera en la Primera División del futbol mexicano sin cambiar de razón social. Fue el diciembre pasado cuando la FMF lo desafilió.

Aunque era parte del acuerdo, Kuri registró todas las marcas del conjunto a su nombre. Razón por la cual el gobierno ganó el litigio en agosto del 2020 a través de la Dirección de Patrimonio.

¿Club Tiburones Rojos regresa a la Liga MX?

Debido a que los derechos del equipo pertenecen al estado, existe la posibilidad de que el Veracruz regrese a Primera División, siempre y cuando exista una inversión del estado con una empresa o iniciativa privada que desee respaldar un proyecto deportivo y financiero. Y a su vez, alguien que quiera comprar una franquicia de la Liga MX.

Mazatlán F.C. es un ejemplo de lo que podría pasarle al equipo del puerto, pues en verano de 2020, al término de la construcción del estadio, se realizaron las negociaciones para adquirir al Morelia con su plantel varonil, femenil y las otras adjudicaciones que estuvieron plasmadas dentro del contrato.

¿Qué ha sido de Fidel Kuri tras ser expulsado del futbol mexicano?

El ex directivo del equipo del puerto en compañía del club, anunciaron la investigación que se le realizó en junio a Enrique Bonilla, a la Liga MX y a la FMF. Dicha averiguación era por fraude, usurpación de profesiones y de uso indebido de documentos.

Asimismo, denunció en distintos medios de comunicación que pagó deudas que no le correspondían y mencionó supuestos amaños de partidos. Actualmente, no tiene un equipo profesional, pero mantiene una importante solvencia económica, cosa que no reflejó con el Club.

Además, aseguran que el empresario está detrás del nuevo equipo de futbol Club Veracruzano del Futbol Tiburón, equipo que es franquicia fundadora de la Liga de Balompié Mexicano (LBM). Kuri está detrás del proyecto de esta justa, pero el que aparece como operador del equipo es Diego Barolota, quien es exjugador del Veracruz y yerno de Tomás Mundo, abogado del empresario en el problema contra la FMF por la desafiliación del ´Tibu´.