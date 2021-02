Recordando el récord de goles en LaLiga Mx: 50 goles en 10 partidos 2004

Con tan solo 11 goles, la segunda jornada del Guard1anes se convirtió en la menos goleadora en siete años, y en la peor de la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano desde el torneo Clausura de 2014. El único dato inferior a este lo encontramos en los registros de 1996, donde se anotaron tan solo 10 goles. De esta manera, muchos miran con nostalgia la marca de 50 tantos en una jornada que se vivió en 2004.

La emoción se resintió en la jornada 2, con una crisis goleadora que nos dejó una media de tantos paupérrima. Esta falta de espectáculo pone en entredicho a una liga que aspira a hacerse un hueco entre las mejores competiciones del mundo. En ocho de los encuentros no se superó la cifra de dos goles por encuentro; solo el partido de los Pumas contra Mazatlán registró tres tantos (el equipo de los felinos se impuso por tres goles a cero). Los Pumas, pese a su última derrota frente al Querétaro, vuelven a aparecer como líderes en las apuestas de la LigaMX en Betway Sports, que ofrece unos momios de +100 por su victoria, frente a los +280 de la victoria del Atlas de Guadalajara, ambos momios revisados a 26 de enero de 2021.

Repasando los datos históricos de LaLiga MX, nos encontramos con un fin de semana donde se vivió una situación diametralmente opuesta: la decimotercera jornada del Torneo Clausura de 2004 nos dejó una media de cinco anotaciones por partido, muy lejos de los 1.22 por encuentro registrados entre el 16 y el 18 de enero. En total, fueron 50 los tantos anotados en choques realmente emocionantes que dejaron goleadas de infarto y empates a cuatro goles. Cabe recordar que por aquel entonces la liga contaba con 20 clubes.

En aquel torneo, Cabrito Arellano y Óscar ´Tacuara´ Cardozo eran las grandes figuras, y la acción se estrenó el 3 de abril, sábado, con el partido entre el América y el Morelia. Las águilas aplastaron a los canarios con una contundente victoria por seis goles a tres. El siguiente encuentro de la jornada también dejó un marcador abultado: Chivas se imponía a un Cruz Azul muy diferente al actual por cuatro tantos a tres en el Jalisco, para alegría de la hinchada rojiblanca.

Al día siguiente, Jaguares propinó un severo correctivo a los de San Luis, con una victoria por cuatro a dos. Irapuato sufrió un duro varapalo a manos del Puebla, que perforó en seis ocasiones la portería de los freseros, que no pudieron anotar ni un solo tanto. La afición del Querétaro fue testigo de un emocionante encuentro frente a los Rayados, que finalizó con un empate a cuatro dianas. Para finalizar, la visita de Veracruz a Toluca se cerró con la victoria de los primeros por tres a dos.

En aquella ocasión, solo dos partidos finalizaron con un total de goles inferior a los dos tantos: El uno a cero del Pumas-Necaxa y el uno a uno del Pachuca-Atlas. Así, la lista completa de resultados fue la siguiente: Morelia 3 vs. América 6; Tigres 2 vs. Tecos 1; Chivas 4 vs. Cruz Azul 3; Necaxa 0 vs. Pumas 1; Pachuca 1 vs. Atlas 1; Jaguares 4 vs. San Luis 2; Querétaro 4 vs. Rayados 4; Puebla 6 vs. Irapuato 0; Atlante 2 vs. Santos 1; Toluca 2 vs. Veracruz 3.

El único registro similar al de esta histórica fecha del fútbol mexicano se dio en la temporada de 1945/46, también con 50 goles. Ahora solo resta esperar a que, en esta temporada del Guard1anes, los delanteros recuperen su olfato de cara al gol y vuelvan a perforar el arco del rival.

Resulta sorprendente que tres atacantes fallasen la pena máxima (una tendencia que no es ninguna sorpresa): Carlos González, Darío Lezcano y Hugo Silveira no pudieron hacer que subiese ningún tanto al marcador de Tigres, FC Juárez y Querétaro respectivamente. A esto se suma que el 50 % de los equipos no fuesen capaces de marcar y que se registrasen los empates sin goles en el Pachuca vs. León y el Juárez vs. Tijuana. Estos resultados ponen en cuestión los salarios de algunos de los mejor pagados de LaLiga MX.