"Recibo menos que los ninis", crecen denuncias a Conade por reducción y atrasos de becas a atletas

Diversos deportistas han denunciado que ha habido retrasos de pagos o reducción de becas

Desde el fin de semana la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte se encuentra en la polémica, luego de reducir a más de la mitad el monto de las becas que otorga a deportistas. Así lo denunciaron a través de sus redes sociales Adriana Jiménez, Edson Gómez y el judoka Nabor Castillo.

Este último, quien ganó plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, lamentó que la austeridad gubernamental golpeara los bolsillos de los atletas y su tweet se hizo viral.

"Gracias, Conade, por bajarme la beca. Si de por si era poco 5 mil (pesos), ahora 2 mil... Con este apoyo y motivación que nos dan a todos los atletas ya clasificados a los Juegos Panamericanos, vamos México. Recibo menos que los ninis. ¡Que tristeza!", escribió en su cuenta de Twitter.

La publicación fue retomada por el triatleta Edson Gómez, quien aseguró que le pasó "exactamente lo mismo", y adjunto al mensaje las cuentas de Conade y Ana Gabriela Guevara.

El pasado fin de semana la clavadista Adriana Jiménez reclamó a Conade por falta de pago, asegurando que le deben tres meses.

"De la manera más atenta @CONADE me encuentro fuera del país, me podrían dar a saber por este medio cuando cubrirán nuestro depósito de hace ya meses, tengo viáticos que pagar y cuentas que cubrir para seguir preparándome para futuras competencias. GRACIAS!!", reclamó la clavadista.

Como respuesta a Jiménez, el organismo que lidera Ana Gabriela Guevara respondió:

"Las becas de la Conade están al corriente, los depósitos ya se realizaron a todos los deportistas", escribieron a través de Twitter.

Otro caso es el de Christopher Tronco, nadador paralímpico que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, quien también denunció que recibió un recorte de su beca mensual.

"Estoy molesto y enojado. ¿Cómo es posible que en Conade, después de 2 meses que me debía de beca, solo me pague uno? Además teniendo dos records: uno mundial y uno americano, me hayan bajado mi beca que recibía de seis mil pesos a 2 mil. Es una injusticia. Neta, Ana Guevara, eres de lo peor. ¡Paga lo que nos corresponde!", exigió el nadador paralímpico.

