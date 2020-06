Rebrotes de coronavirus en el regreso del deporte

El deporte poco a poco comienza a regresar a la "nueva normalidad" en medio de la pandemia de coronavirus. Sin afición en las tribunas y pese a los protocolos para evitar la propagación del nuevo virus, el futbol y el tenis, han sido víctimas de rebrotes que dejan en la incertidumbre al deporte mundial.

Mientras en Alemania ya hay campeón, el Bayern Múnich, aún queda por definir a los campeones en Italia, España e Inglaterra, si bien, en esos países la "nueva normalidad" fluye sin tantos problemas, en otros países y sus competiciones comienzas las dudas a causa de los rebrotes.

La irresponsabilidad de Novak Djokovic en su torneo y sus fiestas

El regreso del tenis está en riesgo tras el brote de coronavirus que provocó un torneo y una fiesta irresponsable organizados por el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic.

Lo que se suponía sería un torneo benéfico en tierras balcánicas, con algunos de los mejores jugadores del mundo exhibiéndose en Serbia, Croacia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina, terminó por convertirse en una escándalo por el positivo de al menos 10 personas, entre ellas, Djokovic, Grigor Dimitrov y Dominic Thiem.

La polémica envuelve principalmente a Novak Djokovic, el organizador del torneo, pues él, su esposa, y otras figuras del circuito ATP han dado positivo, luego de participar en los partidos de exhibición y una polémica fiesta, sin tomar las principales precauciones ante la pandemia, provocando una ola de contagios que ponen en jaque al tenis.

Cabe recordar, que hace unas semanas, Djokovic criticó las "medidas extremas" que se iban a imponer en el US Open, pero mientras tanto, encabezaba la promoción y organización del torneo conocido como "Adria Tour", con participantes como Alexander Zverev, Grigor Dimitrov y Dominic Thiem, quienes no solo participaron en partido de tenis, también de futbol, uno de baloncesto y otras actividades como si la pandemia de coronavirus no estuviera sucediendo en el mundo.

De acuerdo a Infobae, el pasado 12 de junio inició la gira en Belgrado, que no consideró protocolos para la prevención de covid-19. Con mucho público y sin distanciamiento social, Nole siguió con un torneo que estaba avalado por el gobierno serbio, pese a que había más de 12 mil casos registrados de covid-19 y 252 muertes en ese país.

Las medidas tampoco se tomaron en la cancha o gradas, en el Adria Tour fue habitual ver a los jugadores darse abrazos o acercarse al público para tomarse selfies y firmar autógrafos.

La imprudencia siguió, y después de que Djokovic anunció que dio positivo a coronavirus, han salido a la luz imágenes de las fiestas que organizó, como era de esperarse, sin ninguna medida.

Djokovic organizó salidas nocturnas en Belgrado para los jugadores y las redes se inundaron de videos de él y los otros participantes bailando.

Y así inició la ola de contagios, el primero en anunciar su positivo fue Grigor Dimitroc. Un día después, Borna Coric, y le siguieron Viktor Troicki, Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, Kristijan Groh, entrenador del jugador búlgaro. Todos ellos, y algunas de sus esposas, encendieron las alarmas.

Daha 1-2 hafta önce söyle bir parti düzenleyen Novak Djokovic virüse yakalandiktan sonra korona hala maaalesef mevcut demis. Günaydin keske tüm uyarilara kulak tikamasaydin da böyle bir olay yasanmasaydi pic.twitter.com/LPUlT6qAvX — NadaLebron #Tenis (@vamosrafaaaa) June 23, 2020

Djokovic pide perdón

"Lamento mucho que nuestro torneo haya causado daño. Todo lo que los organizadores y yo hicimos el mes pasado, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Creíamos que el torneo cumplía con todos los protocolos de salud y la salud de nuestra región parecía estar en buenas condiciones para finalmente unir a las personas por razones filantrópicas. Nos equivocamos y fue demasiado pronto. No puedo expresar lo suficiente lo siento por este y todos los casos de infección", escribió el número 1 en Twitter.

Rusia decide suspender juego tras positivos en jugadores

De acuerdo a Medio Tiempo, en Rusia la Liga Premier tenía una semana de su regreso, y pese a que los equipos aún tienen jugadores contagiados, han decidido no parar el torneo.

El domingo pasado, la liga decidió posponer el encuentro entre el Dynamo de Moscú y el Krasnodar, debido a que el conjunto capitalino presentó tres jugadores infectados de covid-19, por lo que la fecha para celebrar el duelo se recorrió hasta el 19 de julio.

En Rusia eso no fue motivo suficiente para suspender el torneo, si se toma en cuenta que el viernes 19 el Rostov tuvo que presentarse a su partido ante el Sochi con un equipo juvenil, debido a que su plantilla titular está en cuarentena tras registrar seis positivos.

El escándalo llegó luego de que el partido concluyera 10-1 a favor del Sochi, que se negó a mover la fecha del encuentro, debido a que se encuentra peleando por no descender.

Brasil

Pese a ser el país con más contagios y muertos en toda Latinoamérica, Brasil había reanudado su futbol hace una semana, aunque solo a nivel estatal con el Campeonato Carioca que se disputaba en Río de Janeiro.

Tras jugarse dos encuentros, la alcaldía de Río de Janeiro anunció la suspensión del torneo debido a la situación que vive el país.

Sin embargo, horas después, rectificó e informó que la suspensión del Campeonato solo aplicaba para los clubes Fluminense y Botafogo, quienes declinaron seguir.

Premier League

Hace unos días se anunció que un jugador del Arsenal dio positivo a coronavirus previo al partido ante el Manchester City que suponía el regreso de la Premier League.

La identidad del futbolista no fue revelado, pero al haber estado en contacto con otros dos jugadores del equipos, los tres jugadores no se entrenaron antes del encuentro ante el City.

De acuerdo al protocolo establecido por la Premier League, los tres futbolistas deberían haberse cometido a un aislamiento de siete días. Sin embargo, se les volvió a realizar el test y dieron negativo, por lo que se incorporaron con normalidad a los ejercicios del equipo londinense.

Según la prensa inglesa, estos tres jugadores tuvieron minutos en la derrota del Arsenal por 3-0 ante el Manchester City el pasado 17 de junio.

Costa Rica

El Ministerio de Salud de Costa Rica decidió suspender la Final de Liga entre el Alajuelense y el Saprissa, cuyo partido quedó programado para el domingo 21 de junio. La decisión fue tomada tras el aumento de casos de covid-19 en aquella nación.

La final se disputará el próximo 29 de junio, aunque todo depende de las autoridades sanitarias.

¿Los jugadores con covid-19 afectarán el regreso de la Liga MX?

Falta un mes para el regreso de la Liga MX. Hace unos días el presidente de la liga, Enrique Bonilla, confirmó que el 24 de julio, volverá a rodar el balón en México, y con esto, más clubes comienzan a realizar pruebas a sus jugadores para detectar el nuevo virus.

A pesar de que más de 30 jugadores han dado positivo, el Apertura 2020 no cambiará su fecha de inicio, así lo aseguró el director de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Ricardo Cortés: "La fecha no ha cambiado. Sigue siendo el 24 de julio y están revisando a jugadores y si alguno sale con una prueba positiva, esa persona será aislada y el torneo iniciará con otros jugadores.

Los casos confirmados en la Liga MX

Será un gran reto para el regreso de la Liga MX, las pruebas para detectar el covid-19 que se han realizado en las últimas semanas, revelan resultados negativos para el futbol azteca, pues cada vez son más los jugadores y miembros del cuerpo técnico los que dan positivo.

Santos fue el equipo que más positivos confirmó con 15. A semanas de su regreso, la Liga MX comienza a superar a ligas como Italia, España, Inglaterra y Alemania, países que fueron golpeados fuertemente por la pandemia, pero no así a sus jugadores.

El público podría regresar hasta octubre

Hace unas semanas Ricardo Cortés comentó que la afición podría regresar a las tribunas para septiembre u octubre, esto dependerá del semáforo epidemiológico, y de los protocolos de la Liga MX y los clubes.

"Para septiembre u octubre estaremos, probablemente ya desde septiembre pudiendo ir a ver a nuestros equipos a los estadios dependiendo del nivel en que se encuentre nuestro estado. Si el Jalisco apenas va subiendo la curva, seguramente primero podemos verlos acá en el Azteca (Ciudad de México) ya con público. También depende de los equipos", expresó.