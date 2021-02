Real Madrid empata y sigue decepcionando

El Real Madrid sigue sin encontrar su mejor versión en la Liga y de cara a las eliminatorias de la Champions League, este sábado dejó ir la victoria en los últimos minutos al ser empatado por el Levante 2-2.

Los goles del Real Madrid fueron obra de Sergio Ramos y Francisco Alarcón a los 11 y 81 minutos de partido; por parte del Levante, los goleadores fueron el africano Emmanuel Boateng al 42 y el italiano Giampaolo Pazzino al 89.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Tiemblen celebridades! Aaron Ramsey anotó Hat-Trick

Con este resultado, los “merengues” se quedan en la cuarta posición con 39 puntos y se mantiene en zona de repechaje para asistir a la Champions League de la próxima temporada.

Cristiano Ronaldo sustituido 8 meses después





Cristiano Ronaldo no está acostumbrado a ver los partidos desde la banca, pero ante la crisis que está viviendo el conjunto blanco, Zinedine Zidane decidió realizar un cambio que sorprendió, CR7 salió del campo por Asensio al minuto 80.

Ronaldo no concluía un partido y se sentaba en la banca desde hace ocho meses. Con Ronaldo o sin él, el Madrid no pudo pasar del empate ante un equipo al que no ha conseguido vencer en las dos ocasiones en las que se ha cruzado con él.

TAMBIÉN PUEDES LEER: 'Chicharito' celebra partido 200 en Europa con GOLAZO... y derrota

La misión del Real Madrid está temporada en la Liga de España será clasificar a la Champions League, único torneo en el que tiene posibilidades de ganar este año, pues el título ya quedó en el olvido tras el liderato del Barcelona que le lleva 19 puntos.

dmv