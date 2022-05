Real Madrid campeón de Champions League; vence a Liverpool con Courtois de héroe

¡El Real Madrid es campeón de la Champions League! Los madridistas de Carlo Ancelotti conquistaron su título 14 tras vencer 1-0 al Liverpool con gol de Vinicius Jr. y su arquero Thibaut Courtois como el héroe para impedir todos los intentos de los reds.

Luego de un primer tiempo con un Liverpool siendo superior, Cortuois atajó y supo evitar el peligro en su arco.

Al minuto 45 Un gol le fue anulado a Benzema, el VAR revisó la jugada y mantuvo la decisión por fuera de lugar

Al minuto 59, Vinicius Jr. recibió una asistencia de Valverde, y el brasileño desde el área chica empujo el esférico para poner el 1-0 que le daría el título a Real Madrid

Desde los primeros minutos el arquero madridista se lució, al 15' el Liverpool buscaba el primero desde el área chica y el arquero del Real Madrid rechazó.

Al minuto 20 Courtois apreció otra vez, el portero del Real Madrid desvió el remate de Mané y el balón se estrelló en el palo, en una de las más claras del Liverpool.

59 ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Vinicous Jr abre el marcador en el Stade de France

40+5 ¡GOOOL ANULADO! Benzema mandó el esférico al fondo de la red, pero el árbitro marcó fuera de lugar El VAR revisó la jugada y mantiene la decisión

¡El atajadón de en la final de la #ChampionsLeague! ?? https://t.co/EE2iwB8m0Y pic.twitter.com/x5DuJgPiGS — AcciónLSR (@Accion_LSR) May 28, 2022

15' ¡COURTOIS! Liverpool buscaba el primero desde el área chica y el arquero del Real Madrid rechaza

¡Arranca la final de la Champions League! Tras media hora de retraso, arranca el duelo entre Liverpool y Real Madrid

¡Ya suena el himno de la CHAMPIOOOOONS!

El motivo por el que se retrasó la final: aficionados del Liverpool generaron caos al saltar la seguridad para entrar sin boleto

¡Caos en la Champions League!

Aficionados del Liverpool entraron sin boleto, saltaron las puertas y hasta asaltos a las afueras del estadio https://t.co/UgiQg5b0FA — AcciónLSR (@Accion_LSR) May 28, 2022

El partido se demora 15 minutos debido a un protocolo de seguridad por problemas con los fans del Liverpool al ingresar al estadio

?? Un problema de seguridad obliga a retrasar 15 minutos el pitido inicial. #APorLa14 | #UCLfinal — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022

El once titular del Real Madrid para la final

? ¡Nuestro inicial para !

@LFC#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/iigVLUMrGl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022

Así saltará al campo el Liverpool!

Here's how we line up for the #UCLfinal



— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

¡El calentamiento previo a la final!

Últimos preparativos ? #UCLfinal pic.twitter.com/jNiynkd1c0 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 28, 2022

¡Ya llegó Real Madrid al Stade de France!

Esto empieza a ponerse interesante...#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/NT8zmpxNn6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022

¡Así llegó Liverpool a la final de la Champions!

Good evening, Reds #UCLfinal pic.twitter.com/wSufoH1IJ9 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022