Raúl Jiménez se estrena en Tik Tok con divertido video

Raúl Jiménez ha encontrado la forma de no aburrirse en la cuarentena, el jugador ha publicado un TikTok donde aparece cantando; cabe señalar que este es el primer video que sube el jugador en esta aplicación.

El mexicano aparece cantando la canción de "No me quiero bañar", título que fue interpretado por la cantante Tatiana:

El jugador se encuentra con una bata de baño, mientras que muestra un shampoo y un jabón, mientras que de fondo se escucha "no me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochino me quiero quedar"

Varios jugadores se han sumado a esta aplicación en medio de la pandemia por el covid-19, jugadores como Jürgen Damm, Jonathan Orozco, Jorge "Chatón" Enríquez, entre otros más.