Rafa Márquez revela maltrato del Dr. García en el Tri: "Me levantó de una patada"

“Nos llaman para que juguemos con ellos un partido de preparación y en ese juego a mí se me ocurre salir jugando cuando viene corriendo Luis García, le pego un recorte y se va de largo, por allá lo vi. Sigo jugando y en la siguiente jugada me levantó de un patadón y no pude decir nada, yo calladito porque siendo un chamaco de la Sub-17 y él ya figura de la Mayor”, recordó entre risas.