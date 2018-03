DICE ABOGADO

"Rafa Márquez puede jugar mientras no le paguen en EU"

El futbolista mexicano no puede viajar a Estados Unidos porque le cancelaron su Visa, dice el capitán del Tri

REDACCIÓN 06/03/2018 11:28 a.m.

El futbolista Rafael Márquez (Especial/Archivo)

José Luis Nassar, abogado de Rafael Márquez, dijo que no saben nada de la empresa Bravesa, "lo que entregamos de contabilidad es del punto de vista de ingresos y egresos de Rafa Márquez y lo la tenemos identificada", señaló.

Afirmó que no les va a quitar el sueño una nota de este tamaño, "que no está ni firmada".

Señaló que Rafael Márquez no tiene ningún problema para ejercer su profesión, mientras no le paguen en Estados Unidos, además no puede viajar a dicho país porque le cancelaron su Visa.

