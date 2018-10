Quitan a seguidores del Arsenal su conexión con el club

REDACCIÓN 25/10/2018 06:22 p.m.

A principios de agosto pasado, salió a la luz la noticia de que la empresa Kroenke Sports and Entertainment (KSE UK), aumentaba a 98,82% su participación accionista en el equipo de fútbol Arsenal FC. En adición, el multimillonario estadounidense Stan Kroenke hacía una oferta que raya en la exigencia, para arrebatar a los pequeños accionistas, grandes aficionados del club inglés, y así tener el control total sobre el equipo.

Algunos de ellos, firmaron la carta enviada por el magnate estadounidense y vendieron. Otros, a pesar de la inutilidad de ello, aún conservan sus acciones. No obstante, se trata de una forma en que los hinchas podían sentirse que realmente eran una parte del equipo.

Martha Silcott, adquirió una acción en 2004. Luego de hacerlo, pudo sentir como si el Arsenal fuera en verdad su club, "era un vínculo más cercano, más emocional", afirma. De igual forma, Silcott resalta que los aficionados son el alma del equipo.

Tengo un gran resentimiento hacia Kroenke, pero también hacia el club. No me gusta la idea de que el dueño sea alguien a quien solo le interese el dinero", puntualiza.

Por su parte, Jeffrey Freeman, ha sido poseedor del abono para toda la temporada desde 1945. El aficionado asegura recordarse caminando con su padre al estadio para comprar los abonos "He tenido uno desde entonces: siempre en las mismas gradas de Highbury, antes de la mudanza al Emirates Stadium, siempre en la misma fila, siempre rodeado de las mismas personas. Ya no me siento parte de esa familia".

En el caso de Lindsay Rawlings, es una accionista de tercera generación. Su abuelo, dueño de ocho acciones del Arsenal, al morir las heredó al padre de Lindsay. Quien a su vez, al morir dejó cuatro para ella y cuatro para su hermana. "Siempre había pensado que les dejaría las mías a mis hijos. No somos una familia de reliquias o tesoros, pero el apoyo al Arsenal corre por nuestras venas", señala.

En tanto, Thomas Ballegaard, presidente del club que agrupa a 2600 aficionados al Arsenal en Dinamarca, posee una acción colectiva desde 2007. El grupo ha existido desde inicios de la década de los noventa y, a lo largo de los años, lograron ahorrar la cantidad de dinero suficiente para adquirir una sola acción en el club. "Significó mucho para nosotros. Demostró que, aunque estamos lejos de los aficionados de Londres, nuestra pasión es la misma".

Por último, Mary Maude, ha sido dueña de una acción durante dos décadas. Maude presume que el certificado está en su pequeño archivo del Arsenal, protegido en un sobre de plástico. Resalta que fue escrito en máquina de escribir. "Creo que es el regalo más maravilloso que he recibido", comenta.

