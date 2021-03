¿Quiénes son los youtubers que "Canelo" corrió con groserías del ring?

La pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez ha dejado diferentes polémicas, después de vencer a Yildirim. El mexicano recibió sus cinturones como campeón de pesos supermedianos del CMB y la AMB, pero algo curioso sucedió cuando dos jóvenes lograron colarse al ring, algo que molestó al campeón, quien los corrió con groserías mientras estaba en una entrevista.

Los jóvenes son dos youtubers que hicieron enfadar al pugilista azteca, quien les gritó "Get the fuck out of here".

El youtuber Lefty, fue uno de los que logró estar a centímetros de Álvarez, y quien planeo con detenimiento el proceso, ya que hizo un video titulado "Senaking into the Canelo vs Yildirim Fight". El otro joven es Lucas Brunelle, un muchacho que hace videos de ciclismo.

Lo mejor de la pelea de anoche fue el Canelo mandando a la chingada a los fans de Jake Paul y que se le cuadran. pic.twitter.com/riPZ19VNXS — Korno Espinosa (@korno) February 28, 2021

En el video se puede ver que ambos youtubers compraron pantalones negros y una playera del mismo color en el que se podía ver el logo de DAZN. Su vestimenta les permitió pasearse por el Hard Rock Stadium sin mayores problemas, aunque esto después de hacerse una acreditación de prensar para poder ingresar.

En la pelea, buscaron la forma de acercarse al Canelo, aunque solo lo lograron cuando finalizó con el triunfo del mexicano ante Yildirim, justo cuando el boxeador realizaba una entrevista antes de percatarse de los dos jóvenes arriba del ring.

Te puede interesar ¿Por qué el CMB planea cambio de reglas tras pelea Canelo vs Yildirim?

Saúl Álvarez se percató de que estaban demasiado inquietos, ya sin la playera de DAZN, y los corrió del ring molesto gritándoles: "¡Vayánse a la chingada de aquí!".

Cuando ambos se daban la media vuelta obedientes, "El Canelo" los llamó "fuckers".

(dmv)