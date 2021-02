¿Quiénes son los jugadores más valiosos de la Champions League?

Después de una larga espera, la Champions League ha regresado con los octavos de final que dejarán grandes choques entre los mejores jugadores y equipos del futbol europeo.

Una de los motivos más llamativos para los aficionados del balompié mundial es el enfrentamiento entre futbolistas más valiosos de la Liga de Campeones. La expectativa que generan estos enfrentamientos es motivo para presentarte en La Silla Rota a los jugadores más valiosos que veremos en la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dónde ver Real Madrid vs PSG EN VIVO

5. Cristiano Ronaldo

Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, actual Balón de Oro y ctual The Best, ganador de todos los premios individuales del año, Cristiano Ronaldo tiene un valor de 120 millones de euros. Aunque no vive su mejor momento en la Liga con el Real Madrid, sumando sólo 11 goles, parece que la Champions League significa salvar el torneo para los merengues, donde CR7 suma 9 tantos y dónde sin duda lo veremos de regreso como el gran futbolista que es.

4. Harry Kane

El delantero y estrella del Tottenham se convirtió en el máximo goleador de Europa en 2017 con 56 goles, superando por dos goles a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y con los que llevo a los Spurs a los primeros puestos de la Premier League para disputar la Liga de Campeones. El inglés tiene un valor de 120 millones de euros.

LEE TAMBIÉN: Messi y CR7, los hombres récords de los octavos de la Champions League

3. Kylian Mbappé

La otra estrella del PSG y el tercer fichaje más caro de la historia, se encuentra en la tercera posición con un valor de 120 millones de euros. El futbolista francés es el más joven de la lista con tan sólo 19 años y ya supera en números a grandes como Cristiano Ronaldo, a quien enfrentará en los octavos de final. El galo ya cuenta con 59 partidos de Liga, defendiendo las camisetas del Mónaco y PSG, mientras que el portugués a esa edad sumaba 47. El mismo caso se presenta en los goles, pues cuando CR7 suamaba 5, Mbapé ya lleva 25 en su cuenta.

2. Neymar

El fichaje más caro de la historia (220 millones de euros) también se encuentra en la cima, con un valor de 180 millones de euros. El brasileño es uno de los jugadores que más expectativa genera a lado de sus compañeros del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani y Kylian Mbappé para enfrentar al actual campeón del certamen, el Real Madrid.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Javier Aguirre más cerca de la cárcel por amaño de partidos

1. Lionel Messi

Sin dudarlo, Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, lidera la lista de los jugadores más valiosos de la Champions League. De acuerdo al portal Transfermarket, el ‘10’ del Barcelona tiene un valor del mercado de 180 millones de euros. La próxima semana, el argentino retornará con el conjunto azulgrana a la Liga de Campeones para enfrentar a uno de los mejores equipos de la Premier League, el Chelsea.

dmv