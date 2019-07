¿Quién es Simona Halep, la tenista a la que una operación cambió su carrera y hoy ganó Wimbledon?

Simona Halep hizo historia y se convirtió en la primera rumana en ganar Wimbledon cuando sorprendió a Serena Williams con una victoria de 6-2 6-2, en una de las mejores actuaciones en una final en la historia reciente del torneo.

Halep necesitó 56 minutos para despedir a Williams, de 37 años, quien cayó en una tercera final consecutiva de Grand Slam por primera vez en su carrera.

Este es el segundo título de Grand Slam para Halep, quien el año pasado se coronó en Roland Garros.

?? ¡???? @Simona_Halep es la nueva campeona de @Wimbledon! ??



El marcador terminó 6-2, 6-2 frente a Serena Willams, en solo 55 minutos.



Halep se convierte en la primer tenista rumana en ganar en #Wimbledon y es el segundo Grand Slam para ella. ??pic.twitter.com/d2OlRMq9rY — KAREN MANZANO (@KarenManzano) 13 de julio de 2019

¿Quién es Simona Halep?

La tenista rumana de 27 años es la número 7 del ranking de la WTA. En 2017, Halep aseguró por primera vez el número 1 del mundo en la clasificación.

Pero antes de los grandes éxitos, la rumana tomó una decisión que cambió su carrera: la reducción de busto. A Simona Halep le molestó mucho que, al comenzar a sobresalir con 16 años, en 2008, pocos hablaron de su juegos o de sus capacidad. Todos se enfocaron en llamativas cuestiones físicas, concretamente en el voluminoso tamaño de sus senos.

La ahora campeona de Wimbledon enfrentaba comentarios agresivos e inapropiados de quienes compartían sus fotos en la playa, orillándola, dos años después, a anunciar que se sometería a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de su busto.

"Me perjudica al correr, no puedo desplazarme de la manera que me gustaría. Quiero sentirme cómoda en la cancha y también en la vida. Es la única manera para focalizarme en mis objetivos deportivos y también para que dejen de hablar de mi por otros motivos que no tienen que ver con la raqueta". Expresó en una entrevista.

Con 18 años se operó y su transformación fue notable. Los 95 centímetros de su busto natural los redujo a 75. El nuevo tamaño se ajustaba mejor a sus 60 kilos y su 1.68 metros, por lo que comenzó a dominar mejor sus movimientos y su carrera fue en ascenso.

Tras varios años de aquella decisión, Halep evita el tema y asegura que: "No quiero hablar de eso. Fue hace mucho tiempo, y es algo estrictamente personal. Sobre tenis podemos conversar todo lo que quieran, pero lo otro es mi asunto, aseguró en 2014.

dmv