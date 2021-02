¿Quién es Nelly Simón, la conductora que dejó ESPN para ser nueva directiva de Chivas?

Nelly Simón dejó ESPN para incorporarse a un nuevo proyecto que será histórico para el futbol mexicano. La conductora se convirtió en la nueva gerente deportivo de Chivas Femenil para ser la primera mujer en incursionar en el balompié femenil.

Entre las tareas de Nelly Simón estará el análisis del torneo que terminó para Chivas en el que no clasificó a Liguilla, además se encargará de ver refuerzos junto al Director Técnico.

También te puede interesar: Reaparece Jorge Vergara para hablar sobre su estado de salud

Su pasado americanista

En su despedida en ESPN, Nelly Simón, la nueva directiva de Chivas Femenil, aclaró ser 100 por ciento profesional tras circular algunas fotografías pasadas de ella con la playera del América.

"Hace 21 años decido entrar en este camino, asumo que las pasiones deben de quedarse a un lado, uno tiene que volverse 100 por ciento profesional, creo que así me he conducido en estos años, 13 en ESPN, hoy me debo a Chivas; voy a defender a la institución, quiero que la Liga Femenil crezca y porque quiero Chivas tenga un gran equipo", dijo Simón para Radio Fórmula.

Tras anunciar a Nelly Simón como la primera mujer directiva en la Liga MX Femenil, la exconductora agradeció por los retos.

“Todo (le emociona), en primer lugar que me hayan tomado en cuenta, me siento muy halagada de que se hayan fijado en mí, pero sobre todo de que dejen en mis manos de ser la primera mujer en este puesto, eso para mí es sumamente importante, el valor es inmejorable y después ser la posibilidad de guiar jóvenes figuras dentro y fuera de la cancha”, agregó.

dmv