¿Quién es Mavys, la novia de 16 años que Maradona quiso trasladar en una maleta?

"Quiero que le hagan agujeros para que pueda respirar", dijo el ya fallecido astro argentino Diego Armando Maradona a sus asistentes. La maleta donde solía llevar balones y ropa deportiva sería el vehículo para trasladar a Mavys Álvarez y sacarla de Cuba para llevarla a Argentina, el astro del futbol ya había comprobado que su novia cabía en este espacio.

Maradona estaba listo para llevarse a Mavys para llegar al partido homenaje que le hizo Boca Juniors el 10 de noviembre de 2001, sin embargo, no fue necesario hacer esta arriesgada maniobra.

De acuerdo a datos de Teleshow, Maradona llegó en enero del 2000 a Cuba para internarse en un centro de rehabilitación de La Habana, donde tras constantes peleas con otra de sus parejas quedó libre para buscar un nuevo amor.





¿QUIÉN ERA MAVYS, EL AMOR DE MARADONA EN CUBA?





La joven Mavys Álvarez era tímida y tenía apenas 16 años de edad, en aquellos tiempos los cubanos tenían prohibido hablar con los turistas y podían ser víctimas de sanciones.

Mavys dejó estas reglas y su timidez de lado para acercarse al astro argentino, quien buscó la forma de volver a verla.

La familia entera tuvo que asistir para que se diera el reencuentro entre ambos, tiempo después ella dejaría al novio que estuvo presente en dicha reunión para iniciar una relación con Maradona.

Los celos del argentino causaban que Mavys se quedara con él largo tiempo, lo que llevó a que Maradona decidiera que no dejaría a su novia en Cuba y debía acompañarlo al partido de homenaje en Argentina, pero los cubanos tenían prohibido salir del país a menos que fuera por una misión oficial.

Fue cuando surgió la idea de llevarla en una maleta con orificios para que la joven pudiera respirar.

Sin embargo, el astro fue convencido de buscar otra opción, por lo que suplicó a Fidel Castro firmar un permiso para que Mavys viajara a Argentina, el cual le fue concedido, pero bajo la condición de que volviera en 20 días.

Nadie supo en aquellos momentos que la joven se hospedó en el Hotel Hilton junto al astro, nadie podía tomarle fotografías.

Luego volverían a Cuba, donde Maradona le daría diversos regalos a su novia, el romance duraría hasta 2004 cuando el astro terminó su tratamiento de recuperación y dejó la isla.

LA VERSIÓN DE MAVYS DE SU RELACIÓN CON MARADONA

Mavys Álvarez contó su versión a América Tevé sobre la relación que sostuvo con Maradona cuando ella era menor de edad.

"Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba", expresó la mujer de 41 años de edad. Destacó que en aquella época "iba caminando y un señor me dijo que si quería conocer a Maradona".

"Me llevaron a un hotel y le dijeron a la recepcionista que yo era italiana. Me entraron y estuve como veinte minutos en la habitación (...) Diego llegó y empezamos a conocernos. Se sorprendió mucho cuando me vio, no esperaba mi visita", contó.

"Me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado y que necesitaban que saliera a comer", agregó.

"Hoy siento vergüenza de lo vivido. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso (...) Mi mamá y mi papá no lo tomaron nada bien, estaban en contra de esa relación, pero a esa edad uno es muy rebelde", comentó.

"La vida con él era muy loca, sinceramente: todos los días en las discotecas. Cada noche hasta las siete u ocho de la mañana tomando champaña (...) En varias ocasiones me hablaba de que sería bonito, excitante para él, que yo estuviera con otra muchacha... (Me preguntaba) si no me gustaría a mí la idea", narró.





