¿Quién es Guillermo Ruiz, el triatleta que señaló el triunfo en Panamericanos no es de la 4T?

El triatleta Guillermo Ruiz Tomé de 19 años aseguró que los históricos resultados que consiguieron los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos Lima 2019 no es un triunfo de la Cuarta Transformación, de ningún gobierno o partido político.

Durante su participación en el parlamento abierto por el Día Internacional de la Juventud que se realizó en el Senado de la República, Guillermo Ruiz reflexionó acerca de las adjudicaciones que los políticos pueden hacerse de los logros deportivos.

“Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún tipo partido político”, destacó el triatleta.

“Ninguna medalla y ningún atleta participe en estos Juegos Panamericanos comenzó su preparación este 1 de diciembre. Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo”, agregó.

Sobre quienes fueron los responsables de las medallas, Ruiz Tomé señaló que había sido producto “de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo día a día, sin el apoyo de cualquier gobierno. Hemos sido olvidados siempre”.

Guillermo Ruiz es estudiante de Derecho de la UNAM y se desempeña como Triatleta en la Selección Nacional.

En su cuenta de Twitter, el triatleta aseguró que se sintió bien por poder mostrar su postura en los tiempos de la #4T.

“Que nervios, pero que bien me sentí de compartir la postura de un deportista en estos tiempos de la #4T en el ejercicio de parlamento abierto del Senado de la República rumbo a la Ley General de juventudes. Gracias por la invitación Sen @kenialopezrSen @ManceraMiguelMX @DilantPF”.

