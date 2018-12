¿Quién es el culpable de la hospitalización de nadadores del Campeonato Nacional del Guadalajara?

La Federación Mexicana de Natación sufrió una sacudida esta semana luego de que más de 400 atletas sufrieran reacciones adversas por los químicos aplicados al agua de la alberca durante el Campeonato Nacional de Curso Corto que se realiza en Guadalajara.

Ahora, se buscan culpables, pero el CODE, (Instituto del deporte de Jalisco) dirigido por Fernando Ortega Ramos, afirmó que la organización del campeonato fue difícil debido a las terribles condiciones en las que la pasada administración de André Marx, quien salió del cargo hace unos días, dejó las instalaciones Panamericanas.

¿Qué pasó con los atletas hospitalizados por químicos de alberca en el Campeonato Nacional de Guadalajara?

El otro señalado es Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación y quien decidió no detener la competencia pese a las denuncias de las condiciones en las que los atletas mexicanos estaban compitiendo.

Luego de la indignación que esto provocó entre atletas y en las redes sociales, el nuevo director del Code, aseguró que ninguna autoridad tiene registro o reporte de la supuesta intoxicación de 400 nadadores que participaron en dicho campeonato, agregando que se trata de un asunto "político" dirigido contra la Federación Mexicana.

"Nosotros hemos provisto todos los servicios médicos y de acuerdo a la información que hemos tenido ha habido atención de atletas por diferentes causas, pero ninguno que requiera hospitalización o sea una situación de emergencia", dijo Fernando Ortega.

Sin embargo, diversas delegaciones como la Asociación de Natación del Estado de México (ANEM), decidieron retirar a sus participantes por la preocupación que generaba la noticia de que al menos 400 atletas resultaron con infecciones y otros necesitaron ser hospitalizados.

Con presupuesto reducido Ana Guevara dirigirá Conade en 2019

Días antes, el medallista olímpico Iván García, explotó contra el CODE Jalisco y en específico contra el director del organismo, por las terribles condiciones en las que se encuentra el Code Alcalde: con goteras, sin vestidores, ni baños, ni jacuzi, plagas de moscos y agua verde en la alberca.

#Frustrante En estas condiciones estamos entrenando hoy los clavadistas en el @codejalisco - Techo con goteras - Sin vestidores - Sin Baños - Con plaga de moscos - Agua de la alberca verde, sin químicos - Humedad - Sin jaquzzi en la fosa Etc @EnriqueAlfaroR @for_ortega13 pic.twitter.com/8aVAi2yAz1

El ´Pollo´ se declaró frustrado y reclamó el pago de su beca, por las condiciones del Code Alcalde.

Una gran desilusión tú gestión @AndreMarxM. Me siento frustrado de creer en tus promesas, de apoyarte y que no hayas cumplido con la instrucción de @AristotelesSD. Amo a mi estado y es un honor ser de JALISCO a pesar de entrenar en estas condiciones y no recibir beca de mi estado pic.twitter.com/hPPY7L2AmQ