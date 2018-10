¿Quién es Drew Brees, el QB que batió récord histórico en la NFL?

REDACCIÓN 09/10/2018 11:43 a.m.

En una noche que pasará a la historia en el deporte mundial, el quarterback Drew Brees, de los New Orleans Saint, no solo condujo a su equipo a otra victoria, además se situó en el Olimpo de la NFL.

La victoria de los Saints ante los Whasington Redskins por 42-19 sirvió para que Brees se convirtiera en el quarterback que más yardas por aire ha conseguido en toda la historia de la NFL, superando las 71 mil 740 que atesoraba el legendario Peyton Manning.

De hecho, Drew Brees comenzó el partido en tercera posición histórica en este ranking, superando primero a Brett Favre y posteriormente a Manning al superar la barrera de las 72 mil.

Brees rompió el rércord absoluto con su segundo pase de touchdown, de nada más y nada menos que 62 yardas al novato Tre´Quan, que acabó anotando. Segundos después, la NFL detuvo el partido para rendir honores a Brees, que pudo abrazar a su familia y a su entrenador, Sean Payton, sobre el verde del Superdome. La pelota con la que hizo el pase fue entregada a los directivos del Salón de la Fama para que buscarle sitio en un gesto de lo más americano.

Por si te lo perdiste, ¡este fue el pase con el que @drewbrees escribió su nombre en la historia de la liga! Simplemente, un futuro Salón de la Fama... 6-26 #WASvsNO #NFLMX #GoSaints #HTTR pic.twitter.com/WcmCHzHmWN — NFL México (@nflmx) 9 de octubre de 2018

Drew Brees no ha tenido una carrera fácil la actual estrella de los Saints. Los grandes equipos le descartaron cuando estaba en el high school, en Austin, porque consideraban que no tenía la envergadura suficiente para ser un quarterback de garantías. De hecho, ningún equipo de la NFL le escogió en primera ronda del draft de 2001.?Los San Diego Chargers, su primer equipo en la Liga, le cortaron en 2005 por una lesión de hombro, lo que le abrió las puertas de los New Orleans Saints, suponiendo el principio de una de las mejores carreras de la historia de la NFL.

