¿Quién es Dario Larralde, el boxeador mexicano homofóbico que indignó a las redes sociales?

Las polémicas declaraciones del boxeador mexicano, Darío Larralde, han generado una ola de críticas entre los usuarios redes sociales, quienes exigen que el boxeador "homofóbico" no represente a México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Aunque el púgil mexicano presume en su cuenta de Intagram ser un atleta olímpico y que asistirá a la próxima justa olímpica, el Comité Olímpico Mexicana tuvo que aclarar que el deportista no pertenece a la selección nacional de boxeo, aunque Larralde así lo presuma en sus redes sociales.

El Comité Olímpico Mexicano reprueba las declaraciones homofóbicas hacia la comunidad LGBT realizadas por Dario Larralde, quien no pertenece a la selección nacional de boxeo — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) 7 de diciembre de 2018

Tras sus declaraciones en las que afirma su odio a la comunidad gay, decenas de usuarios se unieron para hacer un llamado a Conade pidiendo que haya cero tolerancia sobre sus declaraciones de odio y que no se le permita participar en la delegación mexicana que participará en Tokio 2020.

El día de ayer, Darío Larralde publicó varios videos en su cuenta de Intagram en donde lanzó varias declaraciones contra la comunidad homosexual, a quien llamó "una plaga", y aunque después se disculpó también reafirmo que él es homofóbico, porque él es así y no hay mucho que pueda hacer.

"Me cagan los putos gays, les tengo una pinche fobia... en todas las partes a las que voy siempre hay un pinche gay. [...] Todo lo que hace su comunidad, todo lo que hacen ustedes, todo lo que representan, me caga, nunca lo voy a aceptar, me caga", dijo Darío Larralde en una de sus historia de Instagram donde aseguró que a todas partes que va siempre hay un gay viéndolo.

"Yo sé que Hitler era una muy mala persona, pero en eso sí lo apoyo, los putos gays son una plaga, son algo que me caga, algo que me enferma", insistió.

Tras la ola de críticas, Larralde publicó dos mensajes en Twitter donde supuestamente se disculpa, calificando como "mucho drama" la indignación en redes sociales y volvió a aclarar que él es "homofóbico" y que la verdad no había mucho que pueda hacer sobre eso.

No le deseo el mal a nadie, no deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofobico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso??????? así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdon si lastime a alguien. Pero es mi opinion. — Dario Larralde (@dario_larralde) 7 de diciembre de 2018

¿Es olímpico?

En su descripción de Intagram, Larralde dice haber sido seleccionado en Los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, no aparece en la lista de seleccionados mexicanos de la justa olímpica pasada.

En entrevista con Buzzfeed, Larralde Larralde dijo que ha competido "nomás en torneos y peleas", además de negar tener relación con la Conade. Su participación en Tokyo es aún un plan que dice tener con sus entrenadores.

