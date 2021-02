“Queremos ir al cielo pero nadie quiere morir”: Mario Castillejos días antes de su muerte

La madrugada de este 18 de septiembre murió, víctima de un infarto, el analista deportivo Mario Castillejos, quien participó en las transmisiones de los partidos de Monterrey -el equipo que le robó el corazón- y Tigres de Televisa Deportes.

Días antes de su muerte, para su cumpleaños número 60, compartió en redes sociales un emotivo mensaje sobre su llegada a dicha edad.

“Es paradójico que todos queremos ir al cielo pero nadie quiere morir”, escribió Castillejos.

“Me encanta soñar. / Y en mis sueños más profundos, jamás tengo una edad asignada. / Hasta cierto punto, existe una parte de mí que vive fuera del tiempo. / Quizá no me percato de mi edad, solo en momentos excepcionales, pero la mayoría de las veces, ni idea de los años que tengo”, también puede leerse en el texto.



Ver esta publicación en Instagram Que se siente tener 60 años? #feliz #muyfelizconlavida Una publicación compartida por Mario Castillejos Valle (@castillejosvalle) el 14 de Sep de 2019 a las 4:31 PDT



¿QUIÉN ERA MARIO CASTILLEJOS?

Desde el 12 de junio del 2000, Castillejos formó equipo con Antonio Nelli, comentarista que al lamentar la noticia del fallecimiento escribió en su cuenta de Twitter: “Más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano. Descansa socio”.

Les comparto con un gran dolor que mi socio Mario Castillejos se nos adelantó en el camino. Más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano. Descansa socio. pic.twitter.com/RFAY0Ct7tT — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) September 18, 2019

Ver esta publicación en Instagram #pasión #trabajo #compañero #amigo #televisa #television #futbol #opinion Una publicación compartida por Mario Castillejos Valle (@castillejosvalle) el 12 de Jun de 2019 a las 12:35 PDT



En 2004 fue nombrado presidente de Tigres, puesto en el que duró tan sólo tres días, debido a la inconformidad de la afición, incluso de la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, casa de los felinos.

“La afición no me quiere porque le voy a Rayados. En ese caso me voy para evitar violencia”.

djh