Quedaron definidos fechas y horarios de las Finales de Conferencia de la NFL

REDACCIÓN 13/01/2019 07:29 p.m.

Con los triunfos de New England Patriots y New Orleans Saints de este domingo en el cierre de la Ronda Divisional de los NFL Playoffs, quedaron definidas las Finales de Conferencia.

Los Saints de Nueva Orleans eliminaron a los campeones, los Eagles de Filadelfia (20-14), y ahora esperan a los Rams de Los Ángeles. La marca histórica favorece al equipo astado, que supera 41-34-0 a los Saints, sin embargo, en postemporada la única vez que se enfrentaron fue en el 2000 y ganó New Orleans.

¡Paliza! Patriots vence a Chargers y se mete a la final de la AFC

Los Patriots vencieron a Los Ángeles Chargers y disputarán su octava Final consecutiva en la AFC, ahora ante Kansas City Chiefs.

Por su parte, Kansas City lidera la serie 18-15-3 ante Patriots, empero, en Playoffs se enfrentaron solo una vez, fue en la Ronda Divisional de la Temporada 2015 cuando se impuso el equipo de Bill Belichick.

HORARIOS DE LAS FINALES DE CONFERENCIA:

Domingo 20 de enero 14:05 hrs. Los Ángeles Rams vs New Orleans Saints Domingo 20 de enero 17:40 hrs. New England Patriots vs Kansas City Chiefs

dmv

