¿Qué tan buen jugador ha sido Chicharito?

A raíz del anuncio de la salida de Chicharito Hernández del Sevilla para enrolarse con el LA Galaxy de la MLS, han habido múltiples comentarios en relación al jugador mexicano … comentarios surgidos en nuestro país, tanto de aficionados como de periodistas, en donde se le critica su decisión e incluso se cuestiona que tan bueno ha sido en su paso por Europa. Aquí es indudable que la memoria nos puede jugar una mala pasada y dejarnos con las más recientes impresiones, las cuales evidentemente no han sido las más afortunadas de su carrera.

Si a eso le sumamos la polémica que se ha desatado en sus más recientes convocatorias con la Selección Nacional, su alejamiento del Tata Martino y su muy criticada afirmación de ser una “leyenda del futbol mexicano”, podemos decir que Chicharito no está en el mejor momento de su relación con la afición.

Más adelante hablaremos de su decisión de irse a la MLS pero primero revisemos como fue el paso de Javier Hernández por Europa.

Manchester United.

Chicharito fue transferido de Chivas al Manchester United por $7.5 millones de euros … tenía 22 años.

En el equipo inglés aterrizó con el pie derecho, tuvo una gran primera temporada en la que el United se alzó con el título de la Premier y llegó a la final de la Champions. Hernández arribó para ser suplente del búlgaro Berbatov, figura en la liga, pero aprovechó plenamente sus oportunidades y poco a poco fue teniendo tantos minutos como Berbatov … incluso en la final de Champions fue titular.

En esa temporada 2010-2011, anotó 13 goles en la Liga, 3 en la Copa y 4 en Champions. Terminó como el 6º mejor goleador de la Premier, concluyó como el 7º mejor jugador en goles anotados por partido (0.48) y 3º en goles que le dieron la victoria a su equipo. Fue una temporada redonda.

En la 2011-2012 registró 10 goles en la Liga y 2 en la Europa League … su rendimiento fue inferior al del torneo anterior pero de cualquier forma hacer 10 goles en la Premier se dice fácil y no lo es. Se consolidó como titular en el equipo.

Su ultima buena temporada con el cuadro inglés fue la ’12-’13, cuando otra vez contribuyó a la obtención del título de la Premier y participación en Champions. Registró 10 goles en la Liga y considerando todas la competencias tuvo una media de 0.50 goles por partido … en la Premier fue noveno en esa categoría y quedó empatado en 4º lugar en goles anotados para darle la victoria a su escuadra.

La temporada del 2013 – 2014 fue francamente pobre y presagiaba ya la salida de Javier del Manchester United. Solo marcó 4 goles y tuvo 3 asistencias. El retiro de Alex Ferguson (que dirigió al United de 1986 al 2013) y la llegada de David Moyes al banquillo le pasaron factura al mexicano, quien no fue del agrado del nuevo Director Técnico. Coincidió su mal año con uno igualmente malo para el Manchester United que terminaría séptimo en el torneo.



A lo largo de su paso por el equipo Inglés, Chicharito fue nombrado el mejor jugador del equipo en seis meses diferentes.

Si bien es cierto que su último año no fue bueno, lo que logró Hernández en los primeros tres años con el equipo fue importante no solo en lo individual sino que fue parte del equipo que ganó dos veces la Premier League y que llegó a disputar una final de Champions.

Real Madrid

Para la temporada 2014 – 2015 el Manchester United cedió a Chicharito en préstamo al Real Madrid. La operación fue por un monto de $3.0 millones de euros.

Un sueño hecho realidad! A romperme el alma por esa camiseta! #HalaMadrid pic.twitter.com/EnEEslwzTI — Chicharito Hernandez (@CH14_) September 2, 2014

En el equipo blanco fue suplente de Benzema, por lo que tuvo pocos partidos completos. En total tuvo acción en 23 encuentros de Liga y registró siete anotaciones. Su media de goles por encuentro, considerando todas las competencias, fue de 0.27 goles, lo cual es un promedio bajo y evidentemente no justificaba que el Madrid buscara una operación de largo plazo, por lo cual tendría que regresar con el dueño de su carta, el Manchester United.

La temporada de Javier con el Real Madrid no fue mala pero quedó lejos de ser memorable … diría que su paso fue sin pena ni gloria.

Bayer Leverkusen.

Antes del inicio de la temporada ’15 – ’16 Chicharito es traspasado al Bayer Leverkusen de la Bundesliga por un monto de $12 millones de euros.

El primer año de Javier en Alemania fue espectacular. En 28 encuentros de Liga anotó 17 goles, lo cual lo ubicó como el cuarto mejor goleador en Alemania, que tiene una de las ligas más fuertes de Europa. Adicional a eso registró cuatro goles en el torneo de Copa y 5 más en competencias europeas. Su promedio de toda la temporada fue de 0.65 goles por encuentro, el más alto de su paso por el viejo continente. Fue 6º lugar del torneo en goles + asistencias, 5º en goles por partido y 4º en goles para victoria con 3. Para redondear un estupendo torneo, fue nombrado al once ideal de la Bundesliga. El Bayer 04 Leverkusen accedió, por este torneo, a Champions League.

La siguiente temporada de Javier en la Bundesliga no fue tan notable pero la podríamos calificar como buena a secas. Anotó 11 goles en la liga, lo cual lo ubicó como el 10º mejor goleador del certamen y promedió 0.42 goles por encuentro con su club en todas las competencias.

Un tema relevante es que en dos ocasiones fue nombrado Javier Hernández como el futbolista del mes de la Bundesliga … esta es una distinción muy importante en su carrera.

West Ham United.

La llegada de Chicharito al West Ham no fue afortunada … en primera instancia pensé que su mayor problema era que David Moyes llegó como técnico al equipo poco después del inicio de la temporada … pero en su segundo año, ya con Manuel Pellegrini como técnico, Hernández siguió sin despegar. En el primer año con su nuevo equipo registró ocho anotaciones y en el segundo solo siete … su promedio goleador con el West Ham fue de 0.27 goles por partido, francamente muy pobre para el monto que se pagó por su transferencia, que ascendió a $17.8 millones de euros.

Claramente Chicharito Hernández no cumplió con las expectativas en el West Ham … su paso por esta escuadra fue decepcionante.

Sevilla.

Antes del inicio de la actual temporada, fue vendido al Sevilla de España en $7.75 millones de euros, una cifra muy por debajo de lo que invirtió el West Ham … es una muestra de como se devaluó el mexicano en el mercado europeo. Había dudas de que es lo que Chicharito podría aportar a su nuevo equipo, si bien hubo cierto optimismo de que podría regresar al nivel mostrado en sus primeros años en Europa.

Los resultados, en solo seis meses, fueron malos … en 15 partidos jugados (considerando todas las competencias) solo registró tres anotaciones (en La Liga, solo una).

Sevilla decidió dejarlo ir a la MLS, transfiriéndolo al Galaxy de Los Angeles por $8.5 millones de euros. La triste realidad es que la afición de Sevilla no lo va a extrañar … su paso por el equipo andaluz fue intrascendente y me atrevería de decir que hasta decepcionante.

¿Fue bueno su paso por el futbol europeo?

Considerando sus poco más de ocho temporadas, la respuesta es sí … aunque con claroscuros.

En el Manchester United tuvo tres muy buenos años, distinguiéndose el primero cuando sorprendió a todos tomando de a poco la titularidad y respondiendo con goles. Su equipo tuvo participaciones importantes en Premier y Champions durante su estancia.

En Alemania también tuvo un buen par de años … respondió con creces a la confianza del Bayer 04 Leverkusen. En Madrid yo diría que no se distinguió pero tampoco fue penosa su participación.

Sus últimas temporadas si fueron francamente pobres … no rindió lo esperado ni en el West Ham ni en el Sevilla. Siendo éstas las últimas que ha jugado hacen pensar que su juego ha venido a la baja y que probablemente sus escasos resultados sean reflejo de que su mejor momento como goleador ha quedado atrás. Ojalá esté equivocado en esta apreciación y que Chicharito regrese al nivel que tuvo en sus primeros 6 años en Europa.

Javier Hernández en lo deportivo respondió con goles … en su paso por la Premier anotó un gol cada 95 minutos en una temporada, lo cual es una gran cifra. Con el Real Madrid, en donde no tuvo todas las oportunidades que hubiera querido logró un gol cada 122 minutos. En su primera temporada en Alemania registró gol cada 128 minutos. Esos promedios son muy buenos para un delantero que nunca estuvo considerado a la altura de los mayores goleadores de Europa pero que si pudiese estar en un segundo nivel … de lejos no es Cristiano, Van Persie, Agüero, etc, pero el haber estado ocho años en el viejo continente es por algo … Chicharito casi siempre respondió bien en sus equipos.

Financieramente ha sido un éxito para casi todos los equipos por los que pasó. El Manchester United pagó a Chivas $7.5 millones pero entre el préstamo al Real Madrid y la venta al Leverkusen obtuvo $15 millones … un muy buen negocio. El Real Madrid pagó $3.0 millones por nueve goles, que es mucho menos de lo que ha pagado a varios jugadores que nunca rindieron. El Leverkusen pagó $12 millones y dos años después obtuvo una ganancia neta de casi $6 millones. Para todos estos equipos, tener a Chicharito fue una buena o muy buena inversión. El West Ham si perdió bastante dinero y lo que obtuvo deportivamente fue poco pero les diría que a casi todos los futbolistas tienen una situación así cuando su carrera empieza a declinar.

Chicharito no ha sido Hugo Sánchez (a quien se le guisa aparte en la historia del futbol mexicano) pero ha sido el segundo mejor delantero que hemos tenido en Europa. Raúl Jiménez está teniendo ahora muy buenas temporadas pero le hacen falta algunos años para que podamos comparar su éxito al de Javier Hernández.

Su paso a la MLS y las críticas.

Su llegada a la MLS ha sido objeto de críticas por todos lados. Es evidente que el nivel de juego en Estados Unidos no es ni medianamente comparable con el europeo y podría entenderse este movimiento como su salida del futbol de máxima exigencia para continuar y tal vez culminar su carrera en una liga de menor nivel.

Las críticas a Chicharito han sido injustas en mi visión … se le ha atacado por tres lados:

Debió quedarse en Europa, está pasando a una liga sin nivel. Lo último que mostró Chicharito en Europa si puede estar señalando que su mejor tiempo ya pasó. Este año cumplirá 32 años, que es una edad en la que tradicionalmente el futbolista ya no rinde al mismo nivel, así es que sí, puede ser que ya no esté para el mejor futbol del mundo y eso no es ningún pecado. Sus últimos años tuvo demasiado tiempo en la banca … ¿porqué querría Javier seguir con esa tendencia? pudo haber buscado un equipo mediano en Europa pero al llegar a la MLS lo hará “con bombo y platillos” y será desde ya una de las estrellas de la liga de los Estados Unidos … ¿qué hay de malo con eso?

Está moviéndose a la MLS solo por dinero. Ya comentamos que deportivamente para él será más interesante jugar todos los días en la MLS que calentar la banca en Europa pero también financieramente el ofrecimiento que le han hecho es uno que no se puede rechazar. Le van a pagar a Chicharito de $6 a $8 millones de dólares por temporada, por los próximos tres años. Estamos hablando de un futbolista profesional, que vive de este deporte … ¿porqué pensamos que podría haber rechazado una oferta así? La carrera del futbolista es finita así es que maximizar sus ingresos a lo largo de la misma es lo que debe hacer … Chicharito tiene una familia y buscar asegurar su presente y futuro es lo más lógico y responsable que puede hacer … de esto vive. Es un profesional.

Debió venir a Chivas. Francamente dudo que Guadalajara u otro equipo de la Liga MX pueda pagarle lo que le ha ofrecido el Galaxy de Los Angeles. ¿Tiene más nivel nuestra liga que la MLS? … sí, pero no creo que a la altura de su carrera y a su edad ese debería ser su principal móvil, es un buen momento para asegurar lo económico. Se habla de que debería jugar en Chivas “como pago” por lo que hicieron por él … francamente ese es un argumento muy romántico y poco práctico … Chicharito no le debe nada al Guadalajara, que financieramente se ha beneficiado con su pase inicial e ingresos que ha recibido por sus transferencias. ¿Me gustaría que termine su carrera en el club que lo vio nacer? … sí pero no pienso que ese deba ser un factor para sus decisiones futuras (y mucho menos para la que acaba de tomar) y pensemos que aún le quedan algunos años, no al máximo nivel pero si lo suficiente como para aportar al Galaxy en las siguientes tres temporadas y tal vez un día regresar a Chivas.

Chicharito no es el mejor jugador mexicano de la historia pero ha sido un referente del futbol mexicano sin la menor duda … y solo por eso deberíamos ser mucho más mesurados en las críticas. Ha tenido una buena carrera en Europa, que hemos disfrutado todos aquellos que la hemos seguido. A nivel Selección Mexicana su impacto ha sido enorme, jugando en tres mundiales y anotando goles en todos ellos … es el máximo goleador en la historia de la Selección.

Todo esto debería llevarnos a celebrar su carrera, sus logros y las alegrías que nos ha dado. Que no se nos olvide lo que ha hecho … y respetemos la decisión que como profesional ha tomado porque al final del de día eso es y siempre ha sido eso, un profesional.

