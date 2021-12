¿Qué suplicó Caleb Plant durante la pelea con "El Canelo" Álvarez?

Tras la derrota frente a "El Canelo" Álvarez, Caleb Plant aseguró sentirse muy decepcionado, ya que esperaba derrotar al pugilista tapatío, y no caer por la vía del nocaut.

A casi un mes de aquel combate que le dio a "El Canelo" la unificación de títulos de los supermedianos, el estadounidense reveló la razón por la cual le suplicó a su equipo que no parara la pelea a pesar del agotamiento que se le veía.

"Estuve triste, había trabajado muy fuerte porque yo iba a ganar. Les dije que de verdad no quería que pararan la pelea, pero es lo que es (...) no voy a mentir, me sentí decepcionado. Yo iba con la mente en ganar", comentó Plant para FightHype.

Caleb Plant trabajó la pelea y en ocasiones no dejó que e tapatío desarrollara su mejor boxeo, tanto así que fue hasta el onceavo round cuando "El Canelo" Álvarez terminó por sentenciar el combate.

"No venía a regalar mi cinturón. Tenía en mente salir con el triunfo, pero al final creo que lo hice bien y demostré que pertenezco al nivel más alto".

Finalmente, Plant reveló que espera regresar a los cuadriláteros para el siguiente año.