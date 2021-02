¿Qué puede pasar con el campeón de Liga MX tras paro por coronavirus?

El deporte mundial ha sido paralizado debido a la pandemia que se vive de coronavirus. Todas las ligas del mundo, incluido el futbol mexicano, han puesto una pausa indefinida que tiene en la incertidumbre a la Liga MX, Ascenso MX y la Liga MX Femenil.

Ante esto, muchos aficionados han comenzado a preguntarse ¿quién puede quedar campeón?, ¿el torneo será nulo?

Los rumores han comenzado a señalar todo tipo de posibilidades, incluida la polémica opción de darle el título a Cruz Azul, el líder general del Clausura 2020.

Esta idea ha tomado fuerza porque en Europa es una posibilidad que se le otorgue el título de sus respectivas ligas al equipo que quedó en la cima en el momento de parar el campeonato.

Sin embargo, el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Futbol, no cuenta con un apartado concreto para determinar qué puede pasar con la Liga MX en caso de una suspensión del torneo.

De acuerdo a Medio Tiempo, en el Artículo 7, se pueden leer algunas de las razones porque las que se puede frenar un torneo, pero no aclara qué pasaría después.

“El Comité Ejecutivo podrá suspender total o parcialmente la Temporada en territorio nacional y/o prorrogarla en caso de fuerza mayor, catástrofe o emergencia nacional, por sí mismo o a petición del Sector interesado”.

¿Cruz Azul puede ser campeón tras parar la liga?

Al no contar con un inciso en el reglamento de la Liga MX, que contemple la suspensión del torneo, de manera parcial o total, las reglas indican que Cruz Azul no puede ser campeón del futbol mexicano tras el paro de la Primera División de México.

¿Qué pasa si no se puede reanudar la Liga?

En caso de que el Clausura 2020 no se pueda reanudar, la Liga MX convocaría a una reunión de dueños, en donde, liderados por Enrique Bonilla, presidente de la liga, llegarían a una resolución sobre lo que pasaría con el actual torneo.

Los escenarios que podrían ser propuestos por los directivos son: dar campeón al líder general, declarar el torneo nulo y no oficial, jugar la Liguilla cuando se pueda reanudar el torneo, entre otras posibilidades.

¿Qué dicen en Cruz Azul ante la idea de darles el título?

El director técnico de La Máquina, Robert Dante Siboldi, aseguró en entrevista para Unanimo Deportes, que no le gustaría ganar un campeonato de esa forma.

“Me gustaría que fuera como está planeado el torneo, que se termine el torneo, que se juegue la Liguilla para que no quede ningún tipo de especulación sobre alguna ventaja para que Cruz Azul salga campeón. Me gustaría ganarlo por la vía correcta, no de esta manera”.

Tras 10 jornadas y derrotar al América en el Clásico Joven con un gol de Jonathan “El Cabecita” Rodríguez, Cruz Azul se quedó con el liderato de la Liga MX con 22 puntos. Durante el torneo, hila seis triunfos y no conoce la derrota desde la jornada 2.

(Daniela Muñoz)

Con información de Medio Tiempo y AS México