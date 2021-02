“Qué poca madre”, estalla Chuy Corona vs. Paul Delgadillo por perjudicar a Cruz Azul

El primer gol del AMérica no debió contar, reconoció el exárbitro, Paul Delgadillo (Foto: Especial)

Paul Delgadillo aceptó un grave error en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul, donde el primer gol de las Águilas debió invalidarse por una falta, por lo que el portero y capitán de la máquina, Jesús Corona, explotó contra el exsilbante y le dedicó la frase: "¡Qué poca madre tienes!".

El capitán Cementero recordó que en el Apertura 2014, cuando se encontró con Delgadillo en un partido contra Toluca, le habló sobre esa falta de la Final en el Azteca, a lo que el árbitro respondió expulsándolo por supuestos insultos.

"¡Qué poca madre de esta persona! La verdad es que algo que nos perjudicó y lo saque ahora no sé con qué sentido lo haga. Yo se lo dije en un partido donde estuvo de cuarto árbitro y me mandó expulsar", dijo el arquero.

"Nos perjudicó y ahora levanta polvo, no se me hace algo positivo ya que lo diga ahora; en su momento tuvo que tomar otra decisión que no la quiso tomar en su momento por razones que él solo sabrá".

“No sé qué protagonismo quiera tener, es algo que nos dolió bastante y a pesar de que es consciente de lo que hizo y a mí se me hace raro que lo haya dicho hasta este momento, no sé si no le han cumplido algún trato, pero es algo que ya pasó y dimos vuelta a la página", aseveró e guardameta que acaba de ganar con su equipo la Leagues Cup.





AJ