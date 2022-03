¿Qué piensa "El Pollo" Raoul Ortiz de Christian Martinoli?

Christian Martinoli, la estrella de la narración de TV Azteca junto con el Dr. Luis García es uno de los personajes que han ganado audiencia en futbol para la televisora de Ricardo Salinas Pliego y en la televisora de San Ángel quisieron competir con un joven que salió de su concurso para narradores. El ganador fue Raoul "El Pollo" Ortiz

En entrevista con el sitio MedioTiempo.com, "El Pollo" reconoce que Christian Martinoli es un histórico de la narración

Martinoli es "una leyenda" y "para mi es un elogio que me comparen con él, aunque salga perdiendo", reconoció el ahora narrador de la Champions League para TNT Sports.

"Me pusieron muy rápido a narrar Selección Nacional en esa competencia con Christian Martinoli, aunque en realidad yo no la veía y en la empresa tampoco como Vaca y Pollo contra Martinoli y García, eran Televisa contra TV Azteca", comentó, por lo que le llovieron críticas a su trabajo.

"Christian es un extraordinario narrador, de los mejores de todos los tiempos. Para mí cuando me dicen 'No eres como Christian Martinoli' es un halago que me metan en la misma conversación con un tipo que la ha roto y lo ha hecho extraordinariamente bien, es un halago que me pongan contra él", dijo al portal deportivo.

CHRISTIAN MARTINOLI: "UN DESASTRE

Luego de que el partido de la selección mexicana contra Jamaica, en el que apenas se logró la victoria y sólo lo transmitió TUDN y no TV Azteca, Martinoli posteó:

"Menos el resultado, todo lo demás un desastre", externó el comentarista a través de sus redes sociales.