¿Qué pasará con el futuro de Jaoa Maleck en Liga MX tras quedar libre?

Joao Maleck quedó en libertad 18 meses después de haber ocasionado un accidente donde murió una pareja de recién casados. El futbolista de 21 años pagó una fianza millonaria de 3 millones de pesos que le fue impuesta para poder cumplir en libertad.

En sus primeras declaraciones pidió perdón a las familias y habló de su futuro como futbolista, donde asegura ya tiene una oferta.

"Hay por ahí una propuesta pero faltan muchos detalles por arreglar, tuve la oportunidad de entrenar, salgo bien físicamente. Mi contrato sigue vigente, tengo compromiso con Santos, pero veremos. Desde mañana empiezo a entrenar otra vez", señaló Maleck en su salida de Puente Grande.

¿Santos o Atlas, podría ser el futuro de Joao Maleck?

De acuerdo al periodista de Fox Sports, Jorge Víctor García, pese al contrato que Maleck tiene con Santos Laguna, no está contemplado, tampoco para los Rojinegros del Atlas, es decir, que en ambos equipos de Grupo Orlegi no tienen contemplado el regreso de Joao al futbol.

"Joao Maleck tiene contrato con Santos Laguna. El Presidente Ejecutivo de los Guerreros no lo tienen contemplado. Tampoco la Directiva del Atlas", aseguró el periodista en su cuenta de twitter.

Este miércoles, siguiendo con el proceso para finiquitar su libertad tras pagar la fianza, el jugador de 21 años asistió a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares Jalisco, donde se le brindarán todas las condiciones que tiene al salir de prisión. En sus declaraciones, el futbolista habló del futuro que tiene dentro de las canchas.

"Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa y bueno, como les dije ayer, mi contrato sigue vigente con ellos (Santos Laguna), pero aún no tengo definido dónde va a ser mi futuro", expresó.

Joao Maleck era considerado una de las grandes joyas que tenía Santos, ya que se encontraba a préstamo con Sevilla, club que tenía pensado comprarlo, sin embargo, tras el accidente, el club español rompió todo lazo con el futbolista mexicano.

Sobre ir a Europa, Joao aseguró que lo ve muy difícil, por las consecuencias legales que tiene.

"No creo, afectaría el salir del país, obviamente no podré, pero sin duda yo estoy a disposición de las leyes. Aquí así me lo estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar", finalizó.

