¿Qué pasará con El Chucky Lozano tras la terrible lesión en Copa Oro?

Hirving Chucky Lozano sufrió un aparatoso encontronazo en el debut de la Selección Mexicana en Copa Oro. El jugador del Napoli tuvo que ser trasladado al hospital y encendió las alarmas en el Tri de Gerardo Tata Martino.

El Chucky sufrió un fuerte choque con el portero de Trinidad y Tobago, Marvin Phillip, quien le pegó con las rodillas en el rostro, por lo que tuvo que salir en camilla ensangrentado y usando un collarín.

?? OFICIAL ??



Debido a este golpe, Hirving Lozano causará baja de la Selección Mexicana ?



Se pierde la Copa Oro ??pic.twitter.com/i9hWOGNJ5k — Reacción En Cadena (@Rcadenatv) July 11, 2021

¿Qué se sabe de la salud del Chucky Lozano?

Según reportes el mexicano solo recibió sutura por el golpe en el ojo. Este domingo Hirving Lozano recibió el alta médica, y los estudios arrojaron que no se presentaban consecuencias mayores.

Lo que más preocupaba luego del choque de Lozano era una posible lesión cervical pero hasta el momento se ha descartado.

?? Todavia hay gente que se pregunta por que USA manda a su equipo C, por que no quisieron ir Keylor o Davies. Jugar estos partidos es Riesgo total



?? La forma en que se le hace el cuello a Hirving Lozano es terrible, ojalá no sea de gravedad pero se ve muy fuerte el golpe pic.twitter.com/f9coQsgUoO — DIEGOL ?? (@Diegol90Mx) July 11, 2021

Sin embargo, todo apunta a que causará baja para lo que resta de la Copa Oro, luego de recibir algunas puntadas en el golpe del rostro cerca del ojo izquierdo.

?? ÚLTIMA HORA ??



¡Hirving Lozano es baja de la Copa Oro!@OmarVV9 con el reporte pic.twitter.com/WA8b2jCScS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2021

(dmv)