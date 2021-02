¿Qué opina Michael Jordan sobre las comparaciones con LeBron James?

Luego de ganar su cuarto título de la NBA, LeBron James fue nuevamente comparado con Michael Jordan. El ya retirado basquetbolista, fue claro al decir que la comparación que se intenta hacer acerca de quién es mejor no es óptima, pues no jugaron en la misma época.

LeBron logró 11 títulos con los Celtics, razón por la cual podría tomarse a cuenta para argumentar que es mejor que Jordan. “Para empezar, no vas a poder decir nunca con certeza quién ha sido el mejor. Par mi son cosas de la prensa y las relaciones públicas para generar hype”, dijo MJ.

Además, el G.O.A.T. aclaró que “es injusto decir ahora quién fue mejor que quién. Solo entre jugadores similares puedes juzgar el impacto que tienen, cuanto cambiaron el juego… yo gané seis campeonatos, pero Bill Russell ganó once. ¿Eso hace que uno sea mejor que el otro? No. Jugábamos en épocas diferentes. El debate nunca es justo, nunca se mide de forma proporcional”, argumentó.

His Airness, aseguró que no podría ser entrenador, pues no tiene la cabeza, paciencia ni pasión para ello. Asimismo, aclaró que el basquetbol actual es diferente al de su época, pues son nuevas generaciones.

“Mi gran problema es que desde un punto de vista competitivo, el punto de vista de los jugadores de ahora no tiene nada que ver con el que tenía yo, con la forma en la que yo me centraba en el baloncesto. Ha cambiado radicalmente”, concluyó.

(por: Mariana Aguilar)