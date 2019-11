¿Qué nos espera en la temporada 2019-2020 de la NBA?

La semana pasada dio inicio una nueva temporada de la NBA. Como cada año, nos entregará grandes historias, partidos y actuaciones.

El año pasado los Raptors de Toronto obtuvieron su primer campeonato; Golden State, afectado por lesiones en Las Finales, comprobó que, pese a las evidencias de años previos, era un equipo formado por "mortales"; no tuvimos a LeBron James en playoffs; al término de la temporada se retiraron estrellas como Dwyane Wade y Dirk Nowitski.

Esta temporada tiene un atractivo particular ... no hay un claro favorito para campeón ... los dos equipos que llegaron a la final del año pasado, de alguna forma se debilitaron ... no hay un solo equipo que sea visto unánimemente como favorito en lugar de Toronto y Golden State.

¿Qué nos depara la temporada 2019 – 2020? ¿Qué historias debemos seguir?

Nuevas Caras y su impacto.

La actividad previa a la temporada determina en buena medida el rendimiento de los equipos y sus aspiraciones por llegar lejos en playoffs. Las adiciones se hacen a través del draft, de cambios y de la firma de agentes libres. Estos son los movimientos que realizaron los equipos que parecen haber mejorado más, a través de nuevos jugadores.

· Clippers de Los Angeles. Agregaron a su equipo, vía agencia libre, a uno de los 5 mejores jugadores de la actualidad, Kawhi Leonard, quien la temporada pasada lideró a Toronto a la obtención del campeonato. También adquirieron a Paul George, ubicado en el Top 15 de jugadores activos. De la noche a la mañana pasaron a ser una potencia.

· Rockets de Houston. Adquirieron a Russell Westbrook ... y aún siendo en remplazo de Chris Paul, es una mejora. Si es capaz de entenderse con Harden, será una de las adiciones más importantes de la temporada.

· Nets de Brooklyn. Pueden terminar siendo los ganadores de la temporada de estufa si Kevin Durant se pone su uniforme este año ... al firmarlo como agente libre, se hacen de una súper estrella de la NBA, que desafortunadamente no sabemos si se recuperará de su lesión para esta temporada. Agregaron a Kyrie Irving, que puede cargar al equipo. Gran par de adquisiciones.

· Lakers de Los Angeles. Empeñaron la casa al enviar jugadores de buen nivel y selecciones colegiales a Nueva Orleans, a cambio de Anthony Davis ... pero no es fácil criticar negativamente un cambio que trae a tus filas a uno de los mejores jugadores de la NBA y que tiene solo 26 años. El cambio aspira a poner a Los Angeles de regreso a pelear un título.

· 76´ers de Philadelphia. Si bien perdieron a Jimmy Butler y eso puede terminar doliendo, agregaron a sus filas a dos jugadores que podrían elevarlos al máximo nivel esta temporada: Josh Richardson y Al Horford ... este último pudiera ser la pieza defensiva clave para llegar al título.

· Boston. La llegada de Kemba Walker en remplazo de Irving pudiera parecer como poca o nula mejora en la superficie ... pero simplemente el cambio de dinámica que se vivirá en el vestidor de los Celtics, sin que haya una reducción en la calidad del equipo, hace que valga la pena.

· Denver. Agregaron a Jerami Grant, a un equipo al que no parecen faltarle muchas piezas. Su porcentaje de tiros de tres puntos, por encima del 39%, lo hacen una valiosa adición y su defensa garantiza a los Nuggets una mejora de año a año.

· Jazz de Utah. Tal como Denver, este es un equipo al que parecía faltarle poco para ser un contendiente al título ... ese poco lo lograron con la inclusión de Mike Conley y Bojan Bogdanovic, que traerán con ellos puntos y la configuración de una ofensiva que será muy difícil de marcar ... los equipos contrarios tendrán sus manos llenas.

· Pelicans. El equipo de Nueva Orleans que saltará a la duela, tendrá poco parecido con el de el año pasado. Seleccionaron al mejor prospecto colegial que ha habido en los últimos años, Zion Williamson. En el cambio con Davis obtuvieron a jugadores que pueden dar un salto este año, como Lonzo Ball, Brandon Ingram y Josh Hart.

Récords.

Este año se podrían alcanzar algunas marcas y ciertos jugadores seguirán subiendo peldaños hacia los primeros lugares en categorías en las que han brillado.

· LeBron James podría ubicarse como el tercer lugar en puntos anotados en la historia de la NBA, solo por detrás de Karl Malone y de Kareem Abdul-Jabbar. Este año debería superar a Kobe Bryant.

· Russel Westbrook y los Triples-Dobles. Con su primer Triple-Doble del año, quedará en segundo lugar de todos los tiempos, superando a Magic Johnson y solo por detrás de Oscar Robertson. Para tomar el primer lugar necesitaría 44 Triples-Dobles ... lo más que ha conseguido en un año fueron 42.

· Gregg Popovich dirigirá a San Antonio por 24ª temporada consecutiva, imponiendo el récord de la NBA.

· Vince Carter, ahora con Atlanta, se convertirá en el primer jugador en disputar 22 temporadas. Lo ha logrado militando en ocho diferentes escuadras. Si juega un partido en el 2020 (lo cual parece muy probable), habrá logrado jugar en 4 décadas diferentes. Puede convertirse en el quinto jugador con 1,500+ partidos en su carrera.

· Stephen Curry es el tercer lugar en tiros de tres puntos en la historia ... necesitaría alrededor de 20 juegos para superar a Reggie Miller y ubicarse como el segundo mejor de todos los tiempos. La próxima temporada podría quedar solo en el primer lugar.

Los 10 mejores jugadores de la actualidad.

Cada vez que en la televisión juegue uno de los siguientes basquetbolistas, vale la pena ver el partido:

· Kawhi Leonard – Clippers. ¿Hasta donde llevará a su nuevo equipo?

· LeBron James – Lakers. ¿Podrá alzar un nuevo trofeo, haciendo pareja con Anthony Davis?

· Stephen Curry – Golden State. Si llegan lejos, cementará su prestigio como uno de los más grandes.

· Giannis – Bucks. El año pasado se quedaron cortos, ¿será este su año?

· Anthony Davis – Lakers. Su llegada hace recordar las parejas de Kareem – Magic y Shaq – Kobe en Los Angeles ... ¿entregará un campeonato a la ciudad?

· James Harden – Rockets. ¿Podrá liderar la NBA, por tercer año consecutivo, en puntos anotados?

· Damian Lillard – Portland. Se quedaron muy cerca en 2019, ¿completarán la obra?

· Joel Embiid – Philadelphia. Los 76ers llegan como favoritos del Este, con un jugador absolutamente dominante.

· Luka Jokic – Denver. Todos hablan de Clippers, Lakers y Warriors pero los Nuggets pueden llegar hasta la última instancia.

· Russel Westbrook – Rockets. ¿Podrá lograr una victoria colectiva con los Rockets, más que seguir imponiendo marcas individuales?

Breve comentario de cada equipo.

Atlanta Hawks. Vienen de una temporada de 29 ganados y 53 perdidos. Están en el segundo año de su reconstrucción y siguen mejorando. Aspiran a ganar 35 – 40 partidos este año.

Boston Celtics. La llegada de Kemba Walker y el cambio en la dinámica del vestidor les va a favorecer. Dependen de que los cambios no les afecten su muy sólida defensa. Podrían retroceder en relación a su rendimiento del año pasado.

Brooklyn Nets. Su temporada la va a determinar el regreso de Kevin Durant ... si no juega este año, creo que se quedarán cortos porque Irving no es una mejora tan marcada en relación a D´Angelo Russell. ¿Kyrie estará dispuesto a tomar al fin un rol de líder?

Charlotte Hornets. La duda es si hay un equipo más débil. Dejar ir a Kemba Walker hizo sentido pero el resto de sus movimientos y contratos son, por decir lo menos, dudosos. Los espera una larga temporada.

Chicago Bulls. Este equipo va mejorando paso a paso, al punto que este año tendrán algunos partidos contra contendientes que podrían ser interesantes. No es irreal pensar que puedan saltar de 22 victorias el año pasado a 34, lo cual sería un muy buen avance.

Cleveland Cavaliers. Esta franquicia está en desarreglo desde la salida de LeBron James. No hay estrellas en el equipo y lo más cercano a eso, Kevin Love, parece tener más valor en un cambio a media temporada que por lo que pueda aportar hoy a un equipo al que le falta mucho.

Dallas Mavericks. Su racha de tres años sin playoffs se acerca a su fin. Tal vez sea el equipo joven más excitante de la NBA. Con el extraordinario Luka Doncic liderando al resto de la escuadra, será una de las más divertidas de ver jugar.

Denver Nuggets. Ubicados tal vez en el Top 5 de la Liga, tienen aspiraciones reales de llegar hasta las Finales de la NBA. Tienen un jugador Top 10 (Luka Jokic) y la dolorosa eliminación del año pasado tiene que haber acelerado su proceso de madurez.

Detroit Pistons. El año pasado llegaron a playoffs pero no va a ser fácil que repitan este año. Mantener a Blake Griffin sano es todo un reto y aunque Derrick Rose aporta experiencia con su llegada, también mantenerlo sin lesiones será clave. Es candidato a regresión en su récord.

Golden State Warriors. Por primera vez en mucho tiempo no aparecen como favoritos para ganar el campeonato. La salida de Durant y la lesión de Thompson dejan huecos difíciles de llenar, aún con la llegada de D´Angelo Russell. No los descarten como protagonistas pero aún con Thompson de regreso en algún momento, no parecen tener la solidez defensiva de un campeón.

Houston Rockets. En la medida en la que Harden y Westbrook estén dispuestos a ceder protagonismo a cambio de tener un mejor equipo, van a andar bien y pueden llegar muy lejos. A su edad y con sus logros individuales deberían poder hacerlo. Tienen un equipo veterano así es que administrar los minutos será clave.

Indiana Pacers. La clave para este equipo es mantenerse a flote hasta que su estrella, Oladipo, regrese de su lesión. Si son capaces de hacerlo, son el equipo al que nadie va a querer enfrentar en playoffs.

Los Angeles Clippers. Hay quienes los colocan como principales candidatos al título, por las incorporaciones de Kawhi Leonard y Paul George. Hay que tomarlos muy en serio ... podrían finalmente, dejar de ser "el otro equipo de Los Angeles". Seguramente cuidarán que Leonard y George no lleguen con sobrecarga de trabajo a playoffs y tienen la banca para hacer esto.

Los Angeles Lakers. Tienen a dos jugadores que probablemente sean Top 5 en la NBA, a eso hay que agregar a Danny Green, Kuzma y una serie de jugadores complementarios que se espera no desentonen. Es clave que lleguen frescos al final de la temporada y playoffs. Sin duda están entre los grandes favoritos.

Memphis Grizzlies. Hay un acuerdo a todos los niveles en este equipo para proceder con una reconstrucción, así es que lo que podemos esperar es ver a un equipo joven, apuntando a ser contendiente en dos temporadas.

Miami Heat. Otro equipo que desde la salida de LeBron ha navegado en la mediocridad pero con su núcleo joven podrían aspirar a pasar de 39 victorias a 50 y hacer algún ruido en el Este. Necesitan que Adebayo, Herro, Winslow, etc., sigan progresando.

Milwaukee Bucks. No requieren grandes cambios para aspirar al campeonato, tan solo seguir jugando al mismo nivel que en 2019, aprender de su eliminación y que Giannis siga dominando la Liga. Toronto se debilitó así es que los 76ers puede ser lo único que se interponga en su camino a Las Finales.

Minnesota Timberwolves. Seguramente mejorarán su marca de 36 victorias. Adquirieron a Jarret Culver sin empeñar la casa. Su proceso rumbo a ser protagonistas va en el camino correcto y valdrá la pena verlos jugar. Su desgracia es jugar en un Oeste plagado de buenos equipos.

New Orleans Pelicans. Ningún equipo presentará una cara tan nueva como los Pelicans ... Zion Williamson está destinado a ser una estrella de la NBA y el adicionar a medio equipo de los Lakers que llegó en el cambio de Anthony Davis, más J.J. Redick, los hará muy, muy entretenidos. No creo que lleguen lejos aún pero van a ganar juegos a equipos grandes.

New York Knicks. Se quedaron con las manos vacías en la agencia libre ... fueron inteligentes en no hacer locuras, podrán invertir su dinero más adelante, Deben aguantar la presión de una temporada que será difícil y seguir dando minutos a sus jóvenes prospectos. Me gusta la incorporación de RJ Barret y el futuro de Knox.

Oklahoma City Thunder. Perder a Paul George y Russell Westbrook es un impacto demasiado grande. Aún no saben si van a ser un buen o mal equipo ... lo descubrirán antes de media temporada y en base a eso decidirán si cambian a Chris Paul y empiezan desde cero.

Orlando Magic. Markelle Fultz podría ser la diferencia entre tener un equipo protagonista o quedarse en la medianía, como el año pasado. Si son capaces de mantenerse alrededor de 42 victorias creo que se sentirán satisfechos.

Philadelphia 76ers. Dejaron ir a Jimmy Butler pero a cambio trajeron a Horford y a Richardson ... si a eso le sumamos al extraordinario Embiid y al promisorio Ben Simmons, tenemos un equipo capaz de vencer a cualquiera. Si se mantienen sanos y Richardson encaja, serían en mi visión los favoritos del Este para llegar a Las Finales.

Phoenix Suns. No han ganado más de 24 partidos desde el 2014 y el año pasado solo obtuvieron 19 victorias, así es que no es difícil que los veamos mejorar. Si algún día deciden dar continuidad a la organización podrían empezar a parecer serios en su reconstrucción.

Portland Trail Blazers. Llegaron el año pasado hasta la final del Oeste pero los cambios en el plantel me parece que los debilitaron para esta temporada. Extendieron contrato a su estrella, Damian Lillard, pero no estoy seguro de que lo hayan rodeado del talento necesario para dar un paso adelante. Son candidatos a sufrir una regresión.

Sacramento Kings. Me gusta la llegada de Luke Walton como coach para sacar el máximo provecho a un equipo que es muy rápido y con jugadores jóvenes como Hield o De´Aaron Fox ... el rendimiento de este último puede ser la diferencia entre ser un equipo competitivo o quedar por debajo de la línea de flotación.

San Antonio Spurs. Extrañamente el año pasado su debilidad fue la defensa, lo cual seguramente corregirá Popovich para esta temporada. Dejounte Murray aporta juventud a un equipo con experiencia y que de la mano de su legendario coach aspira a regresar a estar entre los mejores del Oeste.

Toronto Raptors. Perder a Kawhi Leonard era inevitable pero no por eso menos doloroso ... quedarse sin el que pudiera ser el mejor jugador de la actualidad, los debilita significativamente. Si a eso agregamos la salida de Danny Green, nos deja una foto de un equipo que no podrá defender su campeonato y que parece debería darse por satisfecho si entra a playoffs.

Utah Jazz. Con un núcleo encabezado por Bogdanovic, Mike Conley y Donovan Mitchell, el Jazz apunta muy alto en esta temporada. Necesitan un buen récord que les de la posibilidad de tener ventaja de localía en playoffs. Van a ser protagonistas y si se embalan pueden llegar muy, muy lejos.

Washington Wizards. Tienen la pieza angular para su reconstrucción con Bradley Beal, un jugador muy sólido. Una nueva gerencia general puede empezar a generar un cambio en la dirección y convertirse en par de años en un equipo interesante.

Equipos Protagonistas – Top 8.

Es muy pronto para hacer pronósticos en una temporada en la que, como hemos dicho, se modificará el balance de poder de La Liga. Golden State parece que dejará de ser un equipo casi invencible y Toronto no se ve en posición de defender su corona.

Con eso en mente, me parece que la supremacía de la NBA para 2019 – 2020 tendrá que pasar por estos ocho equipos:

Conferencia del Este:

· 76ers de Philadelphia

· Bucks de Milwaukee

Conferencia del Oeste:

· Nuggets de Denver

· Jazz de Utah

· Clippers de Los Angeles

· Lakers de los Angeles

· Rockets de Houston

· Guerreros de Golden State.