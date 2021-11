¿Qué fue lo que le dijo "El Canelo" a Caleb Plant después del pesaje?

Saúl "El Canelo" Álvarez y Caleb Plant no tuvieron problemas para dar el peso. Ante la presencia de más de 4 mil espectadores en el MGM Grand de Las Vegas, ambos pugilistas se subieron a la báscula. "El Canelo" alcanzó el peso límite, dando 168 libras, mientras que el estadounidense marcó las 167 Libras exactas.





Una vez superado el pesaje, empezó a subir la tensión cuando el mexicano intentó acercarse a Caleb Plant, sin embargo, fue detenido por integrantes de su equipo, por lo que solo se pudieron enfrascarse en un intercambio de palabras.





¿Qué fue lo que dijo "El Canelo"?





"No necesito decir nada, no es momento ahora. Va a sentir algo diferente. Créeme que sí. Nunca me había sentido, nunca había estado tan personal el tema. Estoy muy contento, motivado, y agradecido con el apoyo de todos", expresó "El Canelo" para ESPN después del pesaje.

Los dos presumieron sus cinturones y se dijeron de todo por más de un minuto, pero no pasó a mayores. Dieron el peso y hay pelea #CaneloPlant Mike Tyson estaba en medio por si sucedía algo @reformacancha pic.twitter.com/2zIaW9NnEf — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) November 5, 2021





Invitados especiales





Antes de que se llevara a cabo la ceremonia de pesaje, las miradas se la llevó el legendario Mike Tyson, a quién se le vió muy contento compartiendo risas junto a Julio César Chávez. Cabe destacar que días atrás "Iron Mike" aseguró que "El Canelo" "destrozaría" a Caleb Plant.

Canelo Alvarez paying respect to Mike Tyson at the weigh-in for his fight with Caleb Plant...



[??? @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/nLEK3LbQd4 — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 5, 2021