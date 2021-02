¿Qué fue del periodista mexicano que se robó el jersey de Tom Brady?

El triunfo de Tom Brady y Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LI ante Atlanta Falcons dejó huella en la historia de la NFL, no solo por la épica remontada y la icónica jugada de Julian Edelman, también porque un mexicano robó el jersey del quarterback campeón.

El culpable fue el periodista mexicano, Mauricio Ortega, quien robó el jersey de Tom Brady luego de ganar el Super Bowl LI con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Tras la increíble victoria de los Pats ante Atlanta Falcons, la noticia que le dio la vuelta al mundo señalaba a un periodista mexicano que se había metido hasta el vestidor para llevarse el jersey con el que Brady se había coronado en el Super Tazón.

Después de tres años de lo sucedido, Mauricio Ortega fue entrevistado en un documental de Fox Sports y NFL Films respecto aquel suceso, aceptando que había robado varios jerseys de Tom Brady.

"Efectivamente yo tomé jerseys de futbol de Tom Brady del Super Bowl LI, lo cual lamento muchísimo, Prefiero no entrar en el detalle. Lo que sí te puede decir es que en ningún momento estuvo planeado tomar lo que no me pertenecía. Eso te lo puedo garantizar", comentó Ortega.

El exdirector de La Prensa confesó que había sustraído más playeras del ahora quarterback de Tampa Bay Buccaneers, pues en sus pertenencias se encontró un casco y zapatos del jugador Von Miller, linebacker de los Broncos de Denver, a quien también le habría robado en otra edición del Super Bowl.

"Cuando salía del estadio sabía que se iban a enterar que fui yo, no por el jersey del Super Bowl LI, sino por haber compartido fotografías del otro jersey (el que robó un año anterior). Sabía que lo que había hecho estaba mal".

¿Cómo fue el robo?

Después de que Tom Brady y su equipo ganaran el Super Bowl LI, el quarterback de los Patriots reportó que la camiseta con la que había ganado el partido no estaba: "Alguien ha robado mi jersey, estaba aquí; sé exactamente dónde lo puse".

Al día siguiente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick le pidió a la policía estatal que ayudara a encontrar la camiseta de Brady. Hasta ese momento no se sabía si se había extraviado o se trataba de un robo, lo que desencadenaría toda una operación secreta donde intervendrían el FBI, la PGR (Procuraduría General de la República Mexicana), la NFL, y la Policía de Houston.

Los primeros resultados de esta investigación tenían a un sujeto en común: Martín Mauricio Ortega Camberos, director de La Prensa, quien fue descubierto paseando por los vestidores cuando su acreditación le restringía el acceso a esta área.

Es así como el FBI se puso en contacto con la PGR, quien desplegó un discreto operativo para seguir a Ortega. Al paso de los días se descubrió que el director del diario 'La Prensa' estaba buscando contactar coleccionistas en México y los Estados Unidos, lo que confirmaría las sospechas del FBI, y haciendo que Mauricio Ortega se convirtiera en el sospechoso número uno.

El 12 marzo de 2017, un juez autorizó a la PGR registrar la casa de Mauricio Ortega. En dicho cateo se encontró el famoso jersey 12 propiedad de Tom Brady, una camiseta con un valor estimado de 500 mil dólares. Pero la sorpresa no fue encontrar este jersey, sino también otro jersey del mismo Brady, con el que jugó el Super Bowl XLIX en California, y además, el casco de Von Miller, el linebacker de los Broncos de Denver que fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl XL en 2016.

Ortega aceptó la responsabilidad, pero los Patriots retiraron los cargos ya que el equipo jugaría en México ante Raiders en el Estadio Azteca, y no quería problemas legales.

Ortega no recibió cargos aplicables en México, pero el Departamento de Migración de los Estados Unidos le revocó su visa de forma permanente.

¿Qué fue de Mauricio Ortega?

Tiempo después, Ortega habló de lo ocurrido públicamente y se disculpó con Tom Brady. De acuerdo a La Afición, hasta el momento, se encuentra fuera de los medios de comunicación, pues cuando se reveló que él había robado el jersey de TB12, La Prensa lo despidió.

"Tom Brady, acepta mis disculpas, estoy bastante apenado, fueron arranques de un fan descontrolado y lo importante es que tienes tus jerseys. Le pido al señor que te siga bendiciendo".

Tom Brady habló de aquellas declaraciones de Mauricio Ortega, y aceptó sus disculpas asegurando que todos cometemos errores.

"Disculpa aceptada. Todos cometemos errores, miras a la sociedad que te rodea y debemos impedir que los errores dejen cicatrices permanentes en ti. Las cosas en las que te equivocaste y aprendes sobre ellas se convierten en algo positivo en tu vida. A veces hacemos cosas sin pensarlo, pero cuando aprendes de ellos, pienso que puedes mejorar tu vida".

