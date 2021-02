¿Qué fue de Salvador Cabañas tras el ataque del"JJ"?

El exfutbolista paraguayo, Salvador Cabañas, vivió el peor momento de su vida durante el 2010 luego de que recibiera un balazo en la cabeza mientras se encontraba en un bar en la Ciudad de México, poco después se supo que el acto había sido realizado por el narcotraficante apodado “El JJ”.

Luego de ocho años de haber sido detenido por la Policía Federal, este domingo se ha dictado una condenada de 20 años de prisión a Jorge Balderas Garza, “El JJ”. La sentencia, la cual incluye 500 días de multa, fue dictada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Justo hace un año el mundo del futbol volvía a recordar a Salvador Cabañas, luego de una entrevista en la que hablaba de su ataque y que, según él, tenía que ver con su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010.

¿Qué fue de Salvador Cabañas?

En 2018 Cabañas aseguró en una entrevista para el portal chileno ‘La Cuarta’, que el ataque tuvo como motivo el Mundial de Sudáfrica 2010. Y es que según el paraguayo, las investigaciones sobre el hecho apuntaron a esa razón al encontrarse en ese entonces, en su mejor nivel futbolístico.

El exjugador paraguayo también habló de lo sucedido después con el América, club que se encargó de todos los gastos de su recuperación y que tras tener todas las condiciones para seguir adelante, ha regresado a México en diversas ocasiones.

“Ya no soy jugador, pero me gusta lo que estoy haciendo, enseñando a los futbolistas y traspasando experiencias. Después de todo lo que ha ocurrido en estos años, lo que más quería era seguir ligado”.

Cabañas dejó el fútbol por un tiempo, y posteriormente estuvo actuando en los equipos 12 de Octubre, General Caballero y Tanabi de Brasil.

El exgoleador hizo un curso para entrenador de futbol y dirigió a las divisiones inferiores del Deportivo Capiatá.

También fue auxiliar técnico de Pablo Caballero en el Independiente de Paraguay, razón por la que se ha mantenido cerca del futbol, lo que le hace feliz.

En una entrevista para Telefuturo, Cabañas sorprendió con una confesión, el jugador Paraguayo estuvo cerca de llegar al Manchester United, traspaso que no sucedió tras el ataque.

“Había firmado un precontrato por 1.700.000 dólares para una transferencia a Europa. Me avisaron que mi destino sería el Manchester United. El América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme (en forma momentánea). Ahí cuando uno está bien, siempre están contigo. Te agradecen y todo, Pero después se olvidan de muchas cosas", dijo.

En muchas ocasiones se habló de que Salvador Cabañas vendía pan en su pueblo, y él mismo lo confirmó en dicha entrevista:

“Voy a salir adelante. Repartimos por los alrededores de Itaguá, Ypacarai, San Bernardino (afuera de la capital). Me gusta el trabajo. La gente me reconoce y me pregunta sobre el futbol. Me divierte mucho”.

Durante su carrera futbolística, Cabañas se destacó con la camiseta del América de México, club con el que marcó 98 goles en 160 partidos disputados. Igualmente, sobresalió con la Selección Paraguaya de Fútbol, marcando 10 anotaciones en 44 encuentros jugados.

dmv