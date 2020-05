¿Qué fue de las figuras de la NBA que participaron en Space Jam?

El efecto Michael Jordan no para, y luego de que Space Jam, la película que protagonizó hace 25 años, se convirtiera en lo más visto de Netflix, muchos se han preguntado: ¿qué fue de los exbasquetbolistas que aparecieron en dicho filme?

La película se convirtió en una de las favoritas de los aficionados del basquetbol, y no solo por la participación de Michael Jordan, también porque otras figuras de la NBA aparecieron, como Charles Barkley, Patrick Ewing, Shawn Bradley, Larry Johnson y Muggsy Bogues.

¿Qué fue de estas exfiguras de la NBA?

Michael Jordan, considerado el mejor jugador de la historia en la NBA todavía se mantiene ligado al basquetbol. Hace unas semanas salió el documental The Last Dance, serie con la que el histórico 23 de los Chicago Bulls ha regresado a la órbita de los aficionados.

Jordan actualmente posee la mayoría de las acciones de Charlotte Hornets, además es empresario, por ser copropietario del tequila Cincoro.

Charles Barkley

Philadelphia 76ers, Phoenix Suns y Houston Rockets fueron los equipos en donde jugó Barkley, siendo los dos últimos donde más destacó. Aunque Charles no pude lograr un título en la NBA, conquistó dos medallas de oro con el Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

Charles Barkley se retiró en el año 2000 y en 2006 fue inducido al Salón de la Fama del Basquetbol. Actualmente trabaja como analista de la NBA en el programa Inside de NBA de TNT.

Larry Johnson

El exjugador de los New York Knicks y Hornets llegó a cobrar más que Michael Jordan al ser el jugador mejor pagado de la NBA con un contrato de 84 millones de dólares por 12 temporadas con Charlotte.

Grandma fue dos veces All Star de la NBA. En 2001 se retiró por lesiones que no lo dejaron regresar a las duelas. Actualmente se desenvuelve en las relaciones públicas de los Knicks.

Patrick Ewing

Ewing llegó a la NBA en 1985 con los New York Knicks, y en su primera temporada recibió el premio Rookie del Año y fue llamado once veces al All Star Game de la NBA.

También formó parte del Dream Team que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Jugó con los extintos Seattle SuperSonicsy Orlando Magic. Después de su retiro, llegó a ser entrenado asistente en la NBA, y actualmente es entrenador de la Universidad de Georgetown, donde jugó antes de llegar a la NBA.

Tyrone Muggsy Bogues

Con su 1.60 fue el jugador más bajo de la NBA, conquistando a la afición de Washington Bullets, conocidos hoy como Wizards, Charlotte Hornets, Golden State Warrios, Toronto Raptors, New York Knicks y Dallas Mavericks.

En 1994 publicó un libro biográfico llamado In the Land of Giants. También trabajó en el negocio inmobiliario. Pero en 2005 regresó al basquetbol para ser entrenador de las Charlotte Sting de la WNBA, aunque el equipo desapareció en 2007.

Actualmente, Tyron entrena al equipo de la United Faith Christian Academy en Charlotte.

Shawn Bradley

Uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA, ocupando el tercer sitio con sus 2.29 metros, jugó con los Philadelphia 76ers, New Jersey Nets y Dallas Mavericks.

Tras su retiro en 2005, poco se sabe de su vida. Trabajó en la West Ridge Academy en Utah y también fue parte del programa Basketball Without Borders de la NBA.

Space Jam 2

El famoso conejo de los Looney Tunes regresará a la pantalla grande para la segunda entrega de Space Jam, pero ahora a estrella será LeBron James.

Con información de Milenio