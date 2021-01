¿Qué fue de la icónica luchadora Martha Villalobos?

Un personaje que marcó la Lucha Libre Mexicana, La Diva del Ring, Martha Villalobos, fue la protagonista de la primera lucha de mujeres en la historia de la AAA, y que también brilló en el CMLL.

Villalobos se retiró del ring por la tristeza que le generó la muerte de dos seres muy queridos. De acuerdo a Medio Tiempo, su nombre real es Martha García Mejía, su popularidad la alcanzó en los años 90 en el Consejo Mundial de Luch Libre como líder de Las Rockeras, donde compartía equipo con Wendy y Pantera Sureña.+

Su llegada a la AAA se dio mientras tenía unos tragos encima en un antro en Acapulco. De acuerdo a una entrevista con el canal La Tijera de la Lucha Libre, Villalobos aseguró que Antonio Peña, fundador de la Lucha Libre AAA la convenció de unirse a la organización mientras bebían.

"A Don Antonio lo conocí desde antes de que naciera la AAA. Yo estaba en un muy bien lugar en la Arena México, estaba la MarthaManía. Un día me dijo "Voy a hacer una empresa como WWE y te quiero conmigo", yo solo le dije "Sí, cuando lo hagas me dices", contó.

"Ya con un año en la AAA hubo desbandada de luchadores, pero en la empresa no habían metido mujeres. Yo estaba en Acapulco para luchar y hasta allá me fue a buscar. Yo andaba en una discoteca, ahí se acercó y me volvió a pedir que luchara con AAA, le dije que yo estaba muy bien con Las Rockeras y me dijo: ´A ellas también nos las llevamos´, nos echamos unos tragos y me sacó la firma".

¿Qué fue de Martha Villalobos?

La icónica luchadora se retiró de la Lucha Libre Mexicana en 2005, la razón, la muerte de dos personas muy importantes en su vida: "Mi madre murió y después Antonio Peña, fue mucha tristeza".

"Me fui con ellos, me fue muy bien porque yo inauguré la lucha femenil en Triple A, duré 15 años, cuando muere mi madre y él, yo me salgo de la lucha. Estaba muy dolida cuando se te cae una columna es la de tu madre, luego muere Antonio Peña, y aunque yo no lo quiera pues era parte muy importante, 15 años en su empresa hice mucho, luché 33 (en toda su carrera) siempre he estado a nivel donde quiera que estaba".

En la actualidad Martha Villalobos lidera Los Reyes del Ring, un colectivo que se fundó en 2005 para impulsar a la nueva generación de luchadores.

De acuerdo a La Afición, Los Reyes del Ring cumplieron 15 años en 2020, por lo que en mayo planeaban hacer una función por su aniversario, pero la pandemia de covid-19 lo impidió.

Cabe destacar que en 2015 buscó hacer una carrera en la política, ya que contendió por el puesto de diputada local para el municipio mexiquense de Ecatepec por el Partido Encuentro Social.

Martha Villalobos además de participar en el deporte, también participa en la fundación Por México, Tú y Yo, que organiza eventos culturales en beneficio de niños, jóvenes y adultos de escasos recursos.

(dmv)