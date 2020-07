¿Qué fue de Julio "La Momia" Gómez, campeón del Mundial Sub 17?

Julio "La Momia" Gómez no logró consolidarse tras ser campeón del Mundial Sub-17. (FOTO CUARTOSCURO)

En 2011 México se coronó campeón del Mundial Sub 17 con Julio "La Momia" Gómez como una de las promesas del futbol mexicano. Sin embargo, nunca logró consolidarse y hoy, a sus 25 años, no tiene equipo.

Este marte 7 de julio se cumple nueve años del gol de chilena que anotó Julio Gómez en la Semifinal de la Copa del Mundo Sub 17. Ese día el joven jugador se ganó el apodo de "La Momia", y provocó que sus seguidores portaran una venda ensangrentada en la cabeza, en alusión a la hazaña que había logrado: una media chilena en las semifinales ante Alemania cuando estaba lesionado.

¿Qué fue de Julio Gómez?

Julio Gómez se formó en la cantera de Pachuca, en donde estuvo del 2011 al 2013. Justo en el 2011 se disputó el Mundial Sub-17 en México y Julio fue convocado. Su gol ante Alemania le dio el pase a la final a la escuadra juvenil mexicana en una escena inolvidable: con la cabeza vendada marcó la chilena y se convirtió en el Balón de Oro de dicho mundial.

Chivas lo fichó en 2014, pero su rendimiento no fue el que se esperaba, y fue cedido a los Correcaminos de la UAT. Una vez más no destacó y llegó a los Cafetaleros de Tapachula, donde mostró un poco de su futbol y le alcanzó para llegar a Jaguares de Chiapas en 2016.

Sin embargo, no se adaptó y regresó al Ascenso MX donde terminó en el cuadro Coras de Tepic. Después deambuló en Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo, hasta llegar a Loros de Colima, su equipo hasta 2019.

Después de su gran momento en el Mundial Sub-17, la carrera de Julio Gómez era una de las que más prometía, pero problemas físicos y extracancha, echaron a perder su futuro.

"Algunas lesiones, tuve indisciplinas, aparte como el tiempo pasa volando, vas creciendo y llegan nuevas generaciones detrás de ti", señaló Gómez en entrevista con Medio Tiempo en 2020.

"La Momia" aseguró que perdió el piso por lo logrado en ese torneo:

"A lo mejor sí (perdió el piso), cuando eres joven y no tienes los pies sobre la tierra, a lo mejor sí, en mi mente pasaba que ya había logrado todo y la verdad es que no, faltaba un recorrido grande. No solo era ser campeón del mundo, sino hacer una carrera en Primera y consolidarme".

Con 25 años, Julio Gómez no tiene equipo tras su salida de Loros Colima, equipo que ha desaparecido del también extinto Ascenso MX, pero señaló que va por la revancha.

"Tengo esa espina clavada, de tener mi revancha futbolística. Sé que va a llegar y debo estar lo mejor preparado para que llegue, no sé si sea en Ascenso, la nueva liga que va a abrir o en Primera División, pero de que va a llegar, va a llegar".