¿Qué fue de Julio Gómez? El campeón del mundo sub-17 luce irreconocible

El futbol mexicano siempre recordará el momento que Julio Gómez se ganó el apodo de "La Momia", tras su increíble actuación en la semifinal del Mundial Sub-17 que se disputó en suelo azteca.

Todos recordamos a Julio "Momia" Gómez como una de las grandes figuras de aquel título en el 2011, especialmente por el partido ante Alemania en el que terminó ensangrentado y con una venda en la cabeza, pero autor de una chilena para convertirse en el héroe a un partido de la final.

Sin embargo, 10 años después, todo luce muy diferente para La Momia Gómez, ya que pasó de ser una promesa del futbol mexicano, al olvido.

¿Qué fue de Julio "La Momia Gómez?

Con 27 años, Julio Gómez no logró aprovechar las oportunidades que tuvo tras ser campeón del Mundial Sub-17. Incluso, su última oportunidad en el futbol mexicano la vivió hace un año, pero no en la Liga MX, sino en la polémica Liga de Balompié Mexicano con el Real San José, equipo que fue dirigido por Raúl Potro Gutiérrez, el entrenador Campeón del Mundial Sub 17.

Justo en su participación en la LBM sorprendió al lucir irreconocible y con sobrepeso, pero presumiendo el 10 como dorsal.

Pero nada queda del Balón de Oro de dicho mundial, quien con 17 años debutó con Pachuca, sin embargo, no se consolidó, y en cambio empezó su andar por varios clubes: Chivas, Correcaminos, Cafetaleros, Jaguares, Coras, Zacatepec, Loros Cruz Azul Hidalgo, sin tener mayores éxitos.

"En mi caso fueron varias circunstancias, las lesiones fueron también algunas malas compañías y eso siento que fue en mi caso. Las oportunidades siempre las tuve, pero fueron malas decisiones mías, aparte tenía 17 años, era muy joven para asimilar todo lo que yo había vivido y a mí me llegó muuy rápido la fama", aseguró en una entrevista para ESPN en 2019.

Tras esto, Julio Gómez ahora radica en Estados Unidos, en donde hace un año compartió fotos mientras realizaba trabajos de albañilería en una casa de la familia en espera de una oportunidad dentro del futbol,

En sus redes sociales suele compartir fotos del equipo no profesional en donde juega.