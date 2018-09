¿Qué está pasando con 'Chicharito' Hernández y por qué no juega con el West Ham?

REDACCIÓN 29/09/2018 01:01 p.m.

El futbolista mexicano Javier Hernández vive uno de sus peores momentos en Europa. Los números y actuaciones del ´Chicharito´ que años atrás maravilló al mundo con el Manchester United, han quedado en el olvido, sobre todo en su segundo torneo con el West Ham.

Meses atrás, la afición creí que el mexicano no lograba ser titular con David Moyes en el banquillo de los ´Hammers´, pero tras el cambio de técnico, Hernández, tampoco ha logrado ganarse la titularidad con Manuel Pellegrini.

Además de su bajo rendimiento, ´Chicharito´ Hernández lleva dos semanas sin aparecer ni en la banca del West Ham, debido a un virus que lo obligó a resguardarse en su casa. Por tal motivo, no ha concentrado o se ha presentado a las prácticas. El tapatío se perdió los compromisos frente al Everton (victoria por 1-3), Chelsea (o-o), la goliza al Macclesfield Town (8-0) y la victoria ante el Manchester United (3-1).

Sin embargo, con o sin enfermedad, Javier Hernández no logra ganarse la titularidad, y desde que dejó al Bayer Leverkusen, en donde era una de las figuras del equipo, el ex de Chivas, no ha recobrado su olfato goleador, registrando nueve anotaciones en todas las competencias en poco menos de un año.

Al menos en la temporada actual suma 231 minutos, cinco cotejos y un solo gol ante el Wimbledon en la Copa y con su equipo ubicado a dos puntos de los puestos de descenso en el lugar 17 de la tabla.

Su regreso oficial quizás se perfile hasta para el 20 de octubre ante el Tottenham. Lo anterior dado que un fin de semana previo es Fecha FIFA.

