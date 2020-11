¿Qué equipos se postulan como los favoritos para ronda de Repechaje?

Chivas como el único de los cuatro "grandes" peleará por un boleto a cuartos de final en el Repechaje de la Liga MX junto a Monterrey, Tigres, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla.

Este fin de semana a partido único, conoceremos a los cuatro equipos que avanzaran a la Liguilla donde ya los esperan León, Pumas, Cruz Azul y América.

Pero, ¿cómo llegan y qué equipos son los favoritos en el Repechaje del Guardianes 2020?

Chivas, camino con muchas dudas durante el torneo, fue el único de los cuatro "grande" que no avanzó directo a Liguilla, e incluso, días antes de que finalizara la temporada regular, vivió un escándalo dando de baja a Dieter Villalpando y dejando transferibles a Eduardo "La Chofis" López, José Juan Vázquez y Alexis Peña.

Sin embargo, logró vencer a Monterrey 3-1 para sumar 26 puntos y colocarse en el séptimo sitio para recibir a Necaxa, lugar 10, en el Estadio Akron.

Chivas y Vicetich no contarán con sus delanteros titulares tras la lesión de Alexis Peña y José Juan Macías.

Monterrey y Tigres tenían su destino en las manos para evitar el Repechaje. Sin embargo, fueron vencidos por Chivas y Atlas respectivamente, colocándose en el quinto y el sexto sitio.

Tigres se medirá en casa ante Puebla que quedó en la posición 12, mientras que los Rayados enfrentarán al Toluca, lugar número 11.

Santos Laguna logró amarrar el octavo lugar con 25 puntos, para recibir en casa al Pachuca, colocado en la novena posición, luego de golear 4-0 a Mazatlán FC.

¿Quiénes son los favoritos?

De acuerdo a una consulta de ESPN al sitio FiveThirtyEight, los equipos que mayor posibilidad tienen de ganar en el Repechaje y avanzar a la Liguilla son Monterrey, Tigres, Chivas y Pachuca.

Estos equipos que se muestran como favoritos enfrentarían a los equipos que clasificaron de forma directa, y uno de los escenarios dejaría duelos como León vs Pachuca, Pumas vs Chivas, Cruz Azul vs Monterrey y América vs Tigres.

León, líder los dos torneos pasados, se mantiene como el claro favorito para alzar el título del torneo Apertura 2020, con un 18 por ciento de probabilidad, según FiveThirtyEight.

(dmv)