¿Qué equipo de México tiene la mejor cantera?

Por muchos años en México se ha hablado de la importancia de la cantera en los clubes de Primera División. Tener fuerzas inferiores que alimenten al equipo en la máxima categoría representa la oportunidad de tener talento joven, con identidad de la institución y bajo costo de nómina (cuando el jugador inicia su transitar por la Liga MX).

En el pasado era muy común que los jugadores extraídos de la cantera se convirtieran en la base del club por muchos años y alrededor de ellos se construyeran los equipos incorporando algunos refuerzos. Con el paso del tiempo, se empezó a hacer más común que algunos de estos jugadores emigraran a Europa para buscar carrera; recuerdo que cuando esto inició, era relativamente común que se fueran en calidad de préstamo o a través de transacciones de bajo monto en donde el club mexicano buscaba apoyar la carrera del jugador, aún sacrificando la parte económica. Hoy los jugadores se venden a un valor más alto, convirtiéndose la exportación de talento en una buena fuente de ingresos para los clubes.

A nivel selección mexicana, era y es un orgullo para los equipos ser base de la selección a través de canteranos hubo una época en que Chivas era, con jugadores salidos de sus fuerzas básicas, el corazón de la selección, hubo otra en la que Pumas era la principal fuerza que alimentaba al cuadro tricolor.

Hay cinco equipos que podemos decir que en los últimos años han sido los más reconocidos por su cantera, por la aportación de sus fuerzas básicas: Pachuca, Chivas, Pumas, América y Atlas. Hay otras escuadras de las que surgen jugadores importantes pero en general son estas 5 las que más se han distinguido. No es fácil definir quien lo ha hecho mejor así es que aquí vamos a ver los resultados de cada de una de ellas, en función de diferentes factores:

Campeonatos en los que han contribuido con el club que los formó y partidos jugados en el mismo. Partidos disputados en Europa, si cada vez exportamos más, esta es una métrica importante para ver que tanto han jugado en sus nuevos equipos, en un ambiente altamente competitivo. Partidos disputados con la Selección Nacional y Mundiales jugados. Ingresos de los equipos por venta directa del jugador, ya sea a Europa o en el mercado local.

Cabe aclarar que estamos tomando solamente a jugadores cuya mayor parte de su carrera ha transcurrido de la década de los 90’s en adelante porque el objetivo es revisar resultados medianamente recientes por lo mismo no está incluidos aquí jugadores como Salvador Reyes, Hugo Sánchez o Alfredo Tena.

Los 10 canteranos más destacados de los últimos años.

Seleccionamos a través de diversas opiniones de medios y la propia a los 10 jugadores más conocidos o destacados de los cinco equipos mencionados espero no haya omisiones importantes. Vale la pena destacar que algunos terminaron teniendo una muy buena carrera en equipos diferentes al de origen pero eso no quita que se haya hecho el trabajo a nivel de fuerzas básicas, pero si un jugador se desarrolló en la cantera de un equipo pero no debutó o jugo ahí, no lo estoy considerando. Estos son los 10 jugadores de cada escuadra:

Raúl Jiménez fue canterano del América (foto:@Raul_Jimenez9)

Campeonatos ganados y partidos jugados con sus Clubes

Campeonatos:

Atlas = 0, América = 8, Chivas = 8, Pachuca = 12, Pumas = 9

Los Tuzos son los que tienen más campeonatos ganados con alguno(s) de sus principales canteranos, encabezados por Jaime Correa que participó en 4 de ellos, sin embargo desde el 2008 a la fecha solo han logrado un campeonato aún y cuando han tenido a grandes canteranos, pero éstos han migrado antes de tener un impacto grande en títulos locales.

Evidentemente llama la atención que Atlas, pese a ser reconocido como un club que ha generado grandes jugadores mexicanos, no haya podido ganar un campeonato desde 1951.

Partidos con sus Clubes:

Atlas = 1,135; América= 1,509; Chivas = 1,602; Pachuca = 1,269; Pumas = 1,891

Con Pumas disputaron más de 200 juegos Campos, Suárez, Beltrán, España y Sancho … Luis García tuvo 195.

Lo que es notable viendo el detalle de cada club es que los mejores canteranos que han tenido recientemente han cumplido pocos juegos locales porque se van pronto a Europa. Veamos algunos casos:

Atlas : Guardado = 64

: Guardado = 64 América : Diego Reyes = 83; Raúl Jiménez = 96; Lainez = 39; Edson Álvarez = 86

: = 83; Raúl Jiménez = 96; Lainez = 39; Edson Álvarez = 86 Chivas : Javier Hernández = 64

: Javier Hernández = 64 Pachuca: Lozano = 120; Héctor Herrera = 52

Pumas: Héctor Moreno = 44

Hector Moreno junto a Andrés Guardado (Foto: @AGuardado18)

Mi conclusión es que cada vez veremos menos casos de jugadores canteranos de calidad que hagan largas carreras con sus equipos. Será más y más común la exportación a temprana edad, porque en Europa buscan que lleguen jóvenes y porque el valor del jugador mexicano ha crecido. Las carreras de 300+ partidos con el equipo en el que nacen (Zague, Joaquín Beltrán, Omar Bravo, Jaime Correa, Cuauhtémoc Blanco) serán cada vez las menos los mejores jugadores migrarán jóvenes.

Partidos disputados en Europa

¿Qué equipo ha exportado más jugadores al viejo mundo, que tengan participación constante? Veamos los partidos disputados por los canteranos en Europa.

Atlas = 649; América = 555; Chivas = 521; Pachuca = 293; Pumas = 424

Atlas tiene dos casos muy exitosos: Rafa Márquez y Andrés Guardado … entre los dos suman más de 500 partidos en Europa.

Llama la atención que Pachuca y América, dos de las franquicias más nombradas como exitosas en exportación de jugadores no ocupen los primeros sitios. Por un lado, Pachuca tiene tres casos muy sonados -Héctor Herrera, “Chucky” Lozano y Erick Gutiérrez- pero el resto de su cantera se ha movido más en el mercado local. América ha exportado pero Lainez y Álvarez, sus dos casos más recientes, han tenido poca actividad en sus clubes europeos hasta ahora. Pese a esto, es claro que son los dos equipos que más jugadores han llevado al viejo continente en los últimos años.

Veamos la lista de jugadores exportados a Europa, de los 10 canteranos listados de cada equipo:

Atlas = 5

= 5 América = 6

= 6 Chivas = 5

= 5 Pachuca = 3

Pumas = 3

Partidos jugados con la selección de México y Mundiales

Un tema fundamental para medir la efectividad de la cantera de un equipo es la de los partidos que sus jugadores disputan con la selección nacional. Esta métrica ayuda a evaluar que tan buenos son los futbolistas que salen de cada de una de las fuerzas inferiores, si algún jugador simplemente no muestra calidad y constancia tendrá pocos o esporádicos llamados a selección. Este es el resultado por equipo:

Partidos con Selección:

Atlas = 843; América = 563; Chivas = 538; Pachuca = 255; Pumas = 866

Mundiales disputados:

Atlas = 19; América = 12; Chivas = 15; Pachuca = 7; Pumas = 18

Hablemos primero de partidos con la selección. Sobresalen Atlas y Pumas, los rojinegros encabezados por Guardado, Márquez, Pável Pardo y Oswaldo Sánchez mientras que en los felinos destacan Campos, Claudio Suárez, Moreno, García Aspe y Torrado.

Si bien esos dos equipos son por mucho los que más ha aportado, si vemos los nombres que hemos mencionado, solamente Héctor Moreno y Andrés Guardado siguen siendo parte de la selección y ninguno de ellos es precisamente un niño, parecería que ambas canteras han dejado de producir jugadores con la calidad para resaltar en selección mexicana o están demasiado jóvenes sus nuevos canteranos. En resumen, han sido fundamentales Atlas y Pumas para el equipo tricolor pero están lejos de ser la base de la actual selección.

En cuanto a Copas del Mundo, brillan los mismos equipos pero se presenta la misma situación, los números los han construido mayormente jugadores que ya no están con la selección actual. Pensaría que para el Mundial del 2022 las canteras de equipos como América y Pachuca tendrán una aportación importante ; Chivas tiene buenos jugadores jóvenes (Macías, Beltrán) que parecen encaminados a ser importantes en selección.

Ingresos por transferencias

Como decíamos previamente en este artículo, la exportación de jugadores a Europa o al menos dentro del mercado local representa un negocio cada vez más importante en las finanzas de los equipos, sacar jugadores de la cantera, darles visibilidad, buscar obtener resultados en corto plazo con ellos y terminar transfiriéndolos en montos importantes es una tendencia que creo veremos con frecuencia.

Tomamos del portal Transfermarkt la información del monto de las transferencias de los jugadores. Es complejo obtener datos de jugadores de hace varios años (Cuauhtémoc, Borgetti, etc.) y además hay que considerar que varios de ellos se fueron en calidad de préstamo o fueron dejados en libertad por sus clubes para poderse contratar en Europa, por lo que los casos más recientes son los que han dejado más dinero en las arcas de los equipos. Esta es la información de las transferencias de cada franquicia y lo que se han embolsado por ellas, solo estamos mostrando el monto de la primera transferencia, no se incluye lo que ganan los clubes por subsecuentes movimientos (por ejemplo, para el caso de “Chicharito”, se presenta el monto de transferencia al Manchester United pero no se incluye lo que cobró Chivas por su paso posterior al Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, etc.)

Atlas. $12.4 M€ (millones de Euros)

Rafa Márquez = $4.5 M€; Guardado = $7.0 M€; Briseño = $0.9 M€.

Rafael Márquez usando el uniforme del Atlas (Foto: Cuaroscuro)

América. $46.5 M€

Diego Reyes = $7.0 M€; Raúl Jiménez = $10.5 M€; Diego Lainez = $14.0 M€; Edson Álvarez = $15.0 M€

Diego Lainez fue canterano de América (foto: cuartoscuro)

Chivas. $19.9 M€

Marco Fabián = $3.7 M€; “Maza” Rodríguez = $2.8 M€; Carlos Salcido = $2.3 M€; Omar Bravo = $3.6 M€; Javier Hernández = $7.5 M€

Marco Fabián (foto: Cuartoscuro)

Pachuca. $46.3 M€

“Chucky” Lozano = $12.5 M€; Héctor Herrera = $11.0 M€; Erick Gutiérrez = $6.0 M€; Rodolfo Pizarro = $14.8 M€; Paul Aguilar = $2.0 M€

Hirving Lozano (Foto: Cuartoscuro)

Pumas. $4.0 M€

Héctor Moreno = $4.0 M€

Claramente Pachuca y América son los que más dinero han ganado en la transferencia de jugadores aunque mucho tiene que ver con el momento, hoy han sido capaces de crear un mercado en Europa en el que ya se paga el precio justo por el jugador ; se terminaron los tiempos de prestar a los jugadores o dejarlos ir a cambio de nada, hoy se cobra lo que corresponde y eso en buena medida es por el trabajo de estos clubes, el cual beneficiará a cualquier otro del futbol mexicano que exporte talento. Luis García se fue en su momento a Europa, básicamente sin beneficio para Pumas, hoy no sería así.

También hay movimientos locales importantes que ayudarán a las finanzas de los equipos. Chivas se llevó a Pizarro del Pachuca por un monto importante; América en su momento pagó a Tuzos por Paul Aguilar.

Las principales fuentes de ingresos de los equipos han sido tradicionalmente los derechos de televisión, ingresos en estadio y patrocinios, cada vez más los equipos mexicanos encontrarán en la transferencia de jugadores un negocio muy interesante.

Conclusiones

Hay dos equipos que en los últimos años han tenido buenos resultados financieros con sus canteras: América y Pachuca, también han sido estas dos escuadras de las que más jugadores han aportado a la selección nacional. Es claro que están haciendo bien las cosas, de hecho son quien mejor las está haciendo.

Pumas por mucho tiempo fue la base de la selección. Se ha criticado que dejó de formar jugadores para enfocarse mucho en la importación resultados recientes de sus canteranos confirman que los tiempos en los que se hablaba de las fuerzas inferiores de Pumas como las mejores de México, han quedado atrás.

Chivas tiene rato exportando, aportando jugadores a selección y a su propio club. Siendo una escuadra 100% de mexicanos, creo que van a tener que acelerar la producción de jugadores propios.

Para Atlas, se empieza a ver lejano el tiempo en el que se alimentó de sus propios jugadores y fue competitivo con ellos. Lo mismo sucede con su exportación. Si no trabajan diferente pueden quedarse otros 50 años sin campeonatos.

La cantera se ha transformado en un gran negocio, los equipos que aprovechen esto seguirán siendo competitivos localmente, los que no lo hagan tendrán que recurrir a importar jugadores, comprar en el mercado local o naufragar en la mediocridad.